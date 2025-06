Glastonbury 2025: cifras de vacas, baños, pintas y, por supuesto, música

LONDRES (AP) — Miles de amantes de la música de todo el Reino Unido y más allá se congregan año con año en una granja en el suroeste de Inglaterra para el legendario Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury. Pero, ¿cuántos exactamente?

Descúbrelo en esta guía de Glastonbury —y todas sus peculiaridades— en cifras.

210.000: Capacidad total del festival

La licencia actual del festival permite hasta 210.000 personas en el lugar, incluyendo fanáticos, personal y artistas, pero este año se han vendido unos miles de boletos menos para evitar el hacinamiento.

El pueblo más cercano, Pilton, tiene una población de alrededor de 1000 personas. Sin embargo, durante el festival, el área se convierte en la séptima ciudad más grande del Reino Unido (más del doble que la cercana Bath, que tiene una población de alrededor de 94.000).

1.200.000: Pintas de cerveza almacenadas en más de 100 bares

La pilsner de Brooklyn Brewery ha sido la cerveza oficial de Glastonbury desde 2023, manteniendo bien hidratados a los asistentes al festival. Este año, están preparando más de 1,2 millones de pintas de lager para una multitud sedienta y acalorada. Eso equivale a dos piscinas de tamaño estándar.

Y eso a pesar de la política de Glastonbury, única en los festivales de música británicos, que por lo general no permiten traer alcohol del exterior. En Glastonbury, si puedes cargarlo, puedes beberlo, y no es raro ver carretillas y pequeños remolques siendo llevados a los campamentos con provisiones de comida y bebida para el fin de semana.

120.000: Mayor multitud para un solo espectáculo

Las cabezas de cartel en el icónico Pyramid Stage tradicionalmente atraen a las mayores multitudes, y el concierto de despedida de Elton John en 2023 atrajo a más de 120.000 fanáticos mientras cerraba el festival. Paul McCartney reunió a más de 100.000 asistentes al festival para su actuación principal el sábado por la noche en 2022.

4000: Número de baños

Además de los baños portátiles estándar, los más de 4000 baños incluyen los infames "long drops" —baños al aire libre con cerradura colocados sobre un enorme canal de concreto a unos tres metros (diez pies) de profundidad (no se recomienda mirar hacia abajo)— y "compost loos", con un contenedor de aserrín ubicado afuera para esparcir sobre tus desechos. También hay urinarios tanto para hombres como para mujeres para una rápida visita al baño.

Por el contrario, hay muy pocas duchas públicas. Los organizadores recomiendan en su lugar un "buen lavado a la antigua usanza y arreglárselas".

3972: Artistas en 120 escenarios este año

Las cabezas de cartel de este año fueron los rockeros indie ingleses The 1975, el cantautor canadiense-estadounidense Neil Young y la estrella del pop estadounidense Olivia Rodrigo.

Pero si eso no es lo tuyo, hubo otros 3969 actos para elegir. 35: Minutos que tomó agotar las entradas para 2025 Las entradas para este año salieron a la venta en noviembre de 2024, más de seis meses antes de que se anunciara un solo artista; sin embargo, las entradas de admisión general se agotaron en 35 minutos. La ronda de reventa en abril vio las entradas restantes agotarse en solo 20 minutos. 1970: Año de nacimiento de Glastonbury Pero este año no se celebró la 55ª edición, ya que tradicionalmente el festival toma un año de barbecho aproximadamente cada cinco años para permitir que la tierra de cultivo se recupere. El último año de barbecho oficial fue 2018, pero el 50º aniversario del festival en 2020 y la edición del año siguiente fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus. Si estás considerando hacer planes para Glasto el próximo año, no te molestes: 2026 es un año de barbecho. 1000: Acres constituyen el sitio del festival Esto equivale a 500 campos de fútbol o aproximadamente 733 campos de fútbol americano estándar, lo que lo convierte en el evento de música y artes al aire libre más grande del mundo. 1000: Vacas viviendo en la granja Worthy Farm, donde se lleva a cabo el festival, es una granja en funcionamiento con 500 vacas lecheras y 500 terneros. Durante el festival, el organizador Michael Eavis envía a las vacas lecheras a una breve estancia en el "Moo-tel" de Glastonbury, un gran cobertizo alejado de la acción, mientras que el resto se va a pastar más lejos. 400: Puestos de comida Los más de 400 puestos van mucho más allá de la hamburguesa tradicional de festival, ofreciendo casi todo tipo de cocina global que puedas imaginar. Además, a los británicos les encanta un "meal deal" (una combinación de una comida principal y una bebida o guarnición) y Glastonbury no es la excepción con ofertas de meal deal de 6 libras esterlinas (aproximadamente US$8) en todo el sitio para mantener las cosas asequibles. 30: Arrestos realizados en 2024 Veintiuno de estos fueron por delitos relacionados con drogas, pero el festival mantiene una baja tasa de criminalidad en general. 8: Kilómetros alrededor de la valla perimetral Una "Super Valla de Fortaleza" se instaló en 2002. Antes de esto, había decenas de miles de intrusos cada año. Algunos saltaban la valla, mientras que otros cavaban túneles por debajo, al estilo "Gran Escape". Eavis instaló la valla impenetrable después de que fue multado en 2000 por violar las condiciones de la licencia. 5: Días que el sitio del festival está abierto para negocios Los poseedores de boletos pueden acceder a partir de la mañana del miércoles para montar sus tiendas y asegurar los mejores lugares. Aunque hay entretenimiento y música durante los primeros días, los escenarios principales comienzan el viernes por la mañana y continúan hasta el domingo por la noche. Todos los asistentes al festival deben irse antes de las cinco de la tarde del lunes, cuando el sitio cierra oficialmente. Mayor número de apariciones como cabeza de cartel de cualquier banda Coldplay ha encabezado el Pyramid Stage un récord de cinco veces. Encabezaron por primera vez en 2002, seguidos por 2005, 2011, 2016 y, más recientemente, 2024. Arctic Monkeys, Muse y Radiohead están entre un grupo selecto de artistas que han encabezado tres veces. Artículos prohibidos que pueden sorprenderte Entre la lista de artículos prohibidos que podrías esperar, incluidos narcóticos, armas y fuegos artificiales, están los menos esperados como linternas chinas, purpurina corporal y toldos (cenadores). Los dos primeros están prohibidos por preocupaciones ambientales —¡un par de vacas han muerto por ingerir los restos de linterna china!— mientras que una repentina proliferación de toldos ocuparía demasiado espacio en los concurridos campamentos. Número de botellas de plástico vendidas en el lugar Glastonbury prohibió el plástico de un solo uso en 2019, instalando más fuentes de agua potable en todo el sitio y alentando a los asistentes al festival a llevar botellas reutilizables —para agua o algún otro líquido de elección, por supuesto.