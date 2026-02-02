Glencore, a punto de nombrar a Citi como asesor para negociaciones de fusión con Rio Tinto: fuentes

Por Divya Rajagopal y Clara Denina

TORONTO, 2 feb (Reuters) - La minera suiza Glencore está a punto de contratar a Citi como su principal banco de inversión para su posible adquisición por parte de Rio Tinto, lo que podría crear la mayor minera del mundo, con un valor superior a los 200.000 millones de dólares, según informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto

Citigroup Global Markets Inc. presentó en enero una declaración ante el Panel de Adquisiciones del Reino Unido en la que se identificaba como vinculada a Glencore Plc en relación con una posible operación con Rio Tinto, según los documentos presentados en la Bolsa de Londres

El banco y Glencore se negaron a hacer comentarios

Citi mantiene una relación duradera con Glencore, a la que ha asesorado en varias operaciones importantes, como su salida a bolsa en 2011 y, más recientemente, la compra del negocio de carbón de Teck Resources

Los mercados han anticipado ampliamente que Rio Tinto y Glencore, que el 8 de enero anunciaron que se encontraban en las primeras fases de las negociaciones para fusionarse, podrían solicitar una prórroga del plazo actual para una posible oferta, dada la magnitud y la complejidad de la operación

Según las normas de adquisición del Reino Unido, un posible postor tiene 28 días desde su identificación para anunciar su intención firme de presentar una oferta o retirarse. El plazo actual expira el 5 de febrero, aunque las partes podrían solicitar una prórroga

Otros bancos de inversión también compiten por desempeñar funciones de asesoramiento en la operación, según las fuentes, sin nombrarlos

Rio Tinto nombró a JP Morgan, Evercore y Macquarie para asesorar en la operación, según personas conocedoras del desarrollo, informó Reuters a principios de este mes

Los puestos de asesoría en una operación de esta magnitud son muy codiciados, ya que los banqueros compiten por una parte de los honorarios de asesoría, que podrían superar los 100 millones de dólares. (Reportaje de Divya Rajagopal en Toronto y Clara Denina en Londres; edición de Emelia Sithole-Matarise, Editado en español por Juana Casas)