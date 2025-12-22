Glencore compra una participación mayoritaria en la empresa holandesa de combustibles FincoEnergies

Por Robert Harvey y Enes Tunagur

LONDRES, 22 dic - El operador mundial de materias primas y minero Glencore ha acordado adquirir una participación mayoritaria en el proveedor neerlandés de combustible FincoEnergies por una suma no revelada, según informó el lunes la empresa holandesa.

Glencore utilizará la operación para ampliar su presencia en los mercados de combustibles del noroeste de Europa, según fuentes del sector. Finco es uno de los principales actores en el mercado mayorista neerlandés de combustibles y en sectores de biocombustibles y combustibles bajos en carbono de la región.

Las empresas de comercio mundial, como Glencore, buscan activos estratégicos en la cadena de suministro de petróleo para crear oportunidades comerciales. Su rival, Trafigura, adquirió el año pasado el proveedor británico de biocombustibles y carburantes para carreteras Greenergy en una operación similar.

Glencore se convertirá en el accionista mayoritario de Finco junto con la empresa de inversión neerlandesa Coloured Finches, que pasará de accionista mayoritario a minoritario tras el cierre de la operación. El actual accionista minoritario Pontex, también una sociedad de inversión holandesa, venderá su participación en la operación, según Finco.

Coloured Finches seguirá supervisando las operaciones diarias y la gestión de Finco tras la operación, según una fuente del sector.

La inversión de Glencore permitirá a Finco aumentar su presencia en el noroeste de Europa y expandirse en los mercados de combustibles renovables, dijo la empresa de Países Bajos. Finco también suministra combustibles y biodiésel marinos.

El acuerdo está sujeto a la aprobación antimonopolio de la UE y podría cerrarse en el segundo trimestre de 2026, dijo Finco. (Reportaje de Robert Harvey y Enes Tunagur en Londres. Edición de Alex Lawler y Mark Potter, Editado en español por Juana Casas)