Glencore dice que está en conversaciones para ser adquirida por Rio Tinto

8 ene (Reuters) - Glencore dijo el jueves que se encuentra en las primeras conversaciones para ser adquirida por Rio Tinto, en una fusión que crearía la mayor empresa minera del mundo.

La empresa combinada tendría un valor de más de US$ 260.000 millones, según el Financial Times, que fue el primero en informar de la noticia.

"Glencore confirma que está en conversaciones preliminares con Rio Tinto sobre una posible combinación de algunos o todos sus negocios, que podría incluir una fusión de todas las acciones entre Rio Tinto y Glencore", dijo en un comunicado.

La minera y comercializadora suiza añadió que cualquier acuerdo se llevaría a cabo mediante la adquisición de Glencore por parte de Rio Tinto, a través de un esquema de acuerdo sancionado por los tribunales y que no había certeza de que se acordaran los términos.

Las acciones de Glencore, que cotizan en Estados Unidos, subieron un 6% después de que la empresa confirmó las conversaciones, mientras que las de Rio Tinto bajaron un 0,6% en el mismo mercado.

Rio Tinto, la mayor minera de mineral de hierro del mundo, tiene una capitalización bursátil de unos US$ 142.000 millones, mientras que Glencore está valorada en US$ 65.000 millones al último cierre.

Glencore se había puesto en contacto con Rio Tinto en 2024 para combinar los dos grandes productores de cobre, pero las conversaciones duraron poco. (Reporte de Shivani Tanna en Bengaluru. Edición en español de Manuel Farías y Javier López de Lérida)