Glencore eleva presencia en Perú con compra de proyecto de cobre Quechua: comunicado

LIMA, 16 dic (Reuters) - Glencore compró el proyecto de cobre Quechua de Perú, adyacente a su operación en Antapaccay en una zona andina del país sudamericano, dijo el martes un comunicado de la empresa, elevando su presencia en el tercer productor mundial del metal rojo.

La compañía no reveló el valor de la adquisición.

El proyecto Quechua, ubicado en la región de Cusco, contempla una inversión estimada de US$1.290 millones, según la cartera de proyectos mineros del gobierno peruano.

JX Advanced Metals de Japón había declarado más temprano que su unidad Pan Pacific Copper (PPC) vendió a Glencore toda su participación en el proyecto de cobre Quechua no desarrollado.

"El proyecto tiene el potencial de apoyar nuestra mina de Antapaccay dada su proximidad a la operación y a su proyecto Coroccohuayco", dijo Luis Rivera, director de operaciones de Sudamérica en Glencore, en el comunicado de la empresa.

El proyecto Coroccohuayco prevé una inversión estimada de US$1.500 millones para extender en al menos dos décadas la vida de la mina Antapaccay, según la compañía.

La producción en Antapaccay viene cayendo desde hace años debido a menores leyes. La unidad de Glencore produjo 145.841 toneladas de cobre el año pasado, un 15,7% menor al 2023.

Cuando comenzó a operar hace más de una década, Antapaccay producía unas 220.000 toneladas de cobre, según la empresa. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Juana Casas)