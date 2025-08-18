Glencore pide a la Argentina incluir proyectos mineros por US$13.500 millones en régimen de incentivos

18 ago (Reuters) - Glencore presentó solicitudes para incluir sus proyectos mineros El Pachón y Agua Rica en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, con una inversión de capital combinada prevista de US$13.500 millones, informó la empresa el lunes.

Glencore prevé que los proyectos creen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la construcción y más de 2500 una vez en funcionamiento.

Glencore apuntó en la próxima década a una inversión de 4000 millones de dólares en la mina Agua Rica y de 9500 millones de dólares en El Pachón, ambas en Argentina.

"Hay que reconocer al presidente Javier Milei y a su Gobierno el mérito de haber introducido el RIGI. Este marco ha cambiado el panorama de la inversión en Argentina, proporcionando un catalizador clave para atraer grandes inversiones extranjeras al país", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Glencore, Gary Nagle. (Escrito por Javier López de Lérida)