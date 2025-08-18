Glencore pide incluir proyectos mineros por US$13.500 millones en régimen de incentivos de Argentina

(Agrega comentarios de ministro de Economía argentino)

18 ago (Reuters) - Glencore presentó solicitudes para incluir sus proyectos mineros El Pachón y Agua Rica en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, con una inversión de capital combinada prevista de US$13.500 millones, informó la empresa el lunes.

Glencore prevé que los proyectos creen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la construcción y más de 2500 una vez en funcionamiento.

Glencore apuntó en la próxima década a una inversión de US$4000 millones en la mina de cobre y oro Agua Rica y de US$9500 millones en el proyecto de cobre El Pachón, ambas en Argentina.

“Hay que reconocer al presidente (Javier) Milei y a su Gobierno el mérito de haber introducido el RIGI. Este marco ha cambiado el panorama de la inversión en Argentina, proporcionando un catalizador clave para atraer grandes inversiones extranjeras al país”, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Glencore, Gary Nagle.

La empresa emplea a más de 150.000 trabajadores en más de 35 países, con clientes en la industria automotriz, siderúrgica, generación de energía, baterías y petróleo.

Con el programa de estímulo a las inversiones, Milei busca atraer capitales para fortalecer la recuperación económica de la tercera economía más grande de América Latina.

“Con esto, ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de US$33.600 millones”, dijo el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Según cálculos del sector, las exportaciones mineras de Argentina superarán los US$5000 millones en 2025 por el aumento del precio del oro, frente a los US$4600 millones registrados en 2024. (Escrito por Javier López de Lérida, con reporte adicional de Eliana Raszewski; Editado por Lucila Sigal)