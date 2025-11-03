Glencore planea cerrar la mayor operación de cobre metálico de Canadá por los costos

Por Pratima Desai

LONDRES, 3 nov (Reuters) - Glencore planea cerrar su fundición de Horne, la mayor productora canadiense de cobre metálico, debido a problemas medioambientales y a los millones de dólares necesarios para modernizar las instalaciones, según dos fuentes conocedoras del asunto.

La minera, que cotiza en Londres, no revela las cifras de producción de cobre metálico de sus operaciones canadienses, pero fuentes del sector estiman que superan anualmente las 300.000 toneladas.

El cierre de Horne reforzaría las previsiones de escasez mundial debido, en parte, a interrupciones del suministro, como los accidentes sufridos en minas de Indonesia y Chile.

Las expectativas de déficit en los próximos años han impulsado los precios del cobre, que alcanzaron un récord de US$11.200 la tonelada el 29 de octubre.

"Glencore no está evaluando en la actualidad el cierre de la fundición de Horne o CCR", dijo un portavoz de la firma en respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters.

Sus operaciones canadienses de cobre incluyen Horne y la Canadian Copper Refinery (CCR), situadas ambas en la provincia de Quebec. Los dos centros emplean a más de 1.000 trabajadores, según fuentes del sector.

"Las fundiciones se enfrentan en la actualidad a enormes presiones en todo el mundo, incluida una importante presión financiera, regulatoria y operativa", dijo el portavoz de Glencore. "Horne y CCR no están exentas de esto, aunque ambos juegan un papel importante en el suministro de materias primas críticas para el mercado norteamericano y el extranjero".

Aunque ambas plantas se cerrarán, todavía no hay fecha, según las dos fuentes, que dijeron que las operaciones requieren potencialmente más de US$200 millones para modernizarse.

