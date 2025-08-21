Glencore prevé producir 1 millón de toneladas de cobre en proyectos en la Argentina en los próximos 10-15 años: CEO

BUENOS AIRES, 21 ago (Reuters) - El presidente ejecutivo de la minera Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, dijo el jueves que sus proyectos El Pachón y Agua Rica podrían producir 1 millón de toneladas de cobre en un plazo de 10 a 15 años.

En declaraciones en un evento del Council of the Americas en Buenos Aires, Pérez de Solay dijo que la aplicación esta semana de sus proyectos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno prevé la producción de 500.000 toneladas, pero que El Pachón tiene potencial de duplicar esa cifra.

El ejecutivo también destacó el potencial de los siete principales proyectos de cobre en el país, que indicó que podrían producir 2 millones de toneladas en 10 años.

Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero tiene proyectos de clase mundial con un enorme potencial.

(Reporte de Lucila Sigal. Reporte adicional de Leila Miller; Editado por Walter Bianchi)