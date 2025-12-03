Glencore quiere 1,6 millones de toneladas de cobre en 2035 pese al recorte de 2026

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Glencore rebajó el miércoles sus previsiones de producción de cobre para 2026, pero dijo que aspira a alcanzar 1.600.000 toneladas métricas en 2035, impulsada por las minas nuevas y reiniciadas y la racionalización de las operaciones.

"Tenemos un camino claro para que nuestro negocio de cobre base supere el millón de toneladas de producción anual a finales de 2028, con el objetivo de producir alrededor de 1.600.000 toneladas en 2035, lo que convertiría a Glencore en uno de los mayores productores de cobre del mundo", dijo el presidente ejecutivo Gary Nagle en el primer día del inversor de la compañía en Londres en tres años.

(Clara Denina y Pratima Desai. Edición de Tomasz Janowski, Editado en español por Juana Casas)