Glencore reiniciará operación de mina de cobre Alumbrera en Argentina

BUENOS AIRES, 3 dic (Reuters) - La minera suiza Glencore anunció el miércoles la reapertura de la mina de cobre Alumbrera, la última en producir el metal rojo en Argentina, que cerró en 2018.

Glencore informó en un comunicado que la reactivación de las operaciones en Alumbrera, ubicada en la provincia norteña de Catamarca, será hacia fines de 2026, previendo el inicio de su producción para el primer semestre de 2028.

"La decisión de reanudar la operación (...) se basa en el contexto de un régimen fiscal robusto, que brinda un mayor apoyo a la inversión en la industria minera argentina, además del aumento sostenido de precios del cobre y el oro, y en las perspectivas positivas para ambas materias primas", indicó.

Una vez que se obtengan todos los permisos y se encuentre plenamente operativa, se espera que Alumbrera produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.

