Glencore y Rio Tinto abandonan las negociaciones para fusionarse por tercera vez

5 feb (Reuters) - Rio Tinto anunció el jueves que ya no está en negociaciones con Glencore para una adquisición que habría dado lugar a la mayor empresa minera del mundo, alegando que no había sido posible alcanzar un acuerdo que aportara valor a sus accionistas.

Los intentos de fusionar las empresas han fracasado en repetidas ocasiones.

Rio rechazó una propuesta de Glencore en 2014, alegando que no redundaba en el mejor interés de los accionistas, y otra ronda de negociaciones en 2024 también fracasó.

El abandono de las negociaciones se suma a otros ambiciosos acuerdos mineros que no han cuajado, como la oferta de BHP por Anglo American por US$49.000 millones, que se desmoronó debido a las dudas sobre la estructura de la oferta, pese a que el sector busca una consolidación ante un aumento de la demanda. (Reporte de Yamini Kalia y Raechel Thankam Job en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)