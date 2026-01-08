Glencore y Rio Tinto reanudan las conversaciones sobre un megacuerdo minero: FT
8 ene (Reuters) - Glencore y Rio Tinto han reanudado las conversaciones sobre una posible megafusión para crear la mayor empresa minera del mundo, informó el jueves el Financial Times.
El acuerdo, que se estaba discutiendo esta misma semana, crearía un gigante minero con un valor empresarial de más de 260.000 millones de dólares, según el informe, citando a personas familiarizadas con el asunto. La figura exacta de un posible acuerdo no se pudo determinar, según el informe.
Reuters no pudo verificar de forma independiente el reporte.
Glencore y Rio Tinto no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. (Reporte de Shivani Tanna en Bengaluru; Edición en Español de Manuel Farías)