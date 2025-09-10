Gleyber Torres de los Tigres regresa al Yankee Stadium por primera vez desde la Serie Mundial

NUEVA YORK (AP) — El venezolano Gleyber Torres regresó al Yankee Stadium luciendo una nueva imagen.

Con trenzas y barba, Torres apareció el martes en el Bronx por primera vez desde que firmó en diciembre un contrato de un año y US$15 millones con los Tigres.

Torres pasó su día libre haciéndose las trenzas con José "Jordan" López, el barbero de Washington Heights que le cortó el cabello durante sus ocho temporadas con los Yankees.

"Fue mi casa durante mis siete años, mis primeros siete años", afirmó Torres en el dugout. "Estoy realmente feliz de estar aquí, en un equipo diferente pero contento de ver a mis excompañeros".

Torres, de 28 años, tuvo un promedio de bateo de .264 con 138 jonrones y 441 carreras impulsadas en 1016 juegos de temporada regular con los Yankees, equipo con el que nunca pudo lucir su barba. No fue sino hasta antes de esta campaña que los Yankees eliminaron las restricciones de vello facial.

Después de perder la Serie Mundial de cinco juegos contra los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees no hicieron ningún esfuerzo por retener a Torres, quien firmó un contrato que le representó un ligero aumento respecto a su salario de US$14,2 millones del año pasado.

"No tengo ningún resentimiento hacia la organización", expresó Torres. "Siempre estaré agradecido por la oportunidad".

Torres fue elegido al Juego de Estrellas por tercera vez este año, la primera ocasión desde 2019, cuando bateó 38 jonrones para establecer su mejor marca. Llega al duelo del sábado bateando .259 con 15 cuadrangulares y 66 carreras impulsadas en 128 juegos. Tuvo un porcentaje de embasado de .362, el más alto de su carrera, y jugó 119 juegos en segunda base.

"Su consistencia ha sido notable", comentó el manager de Detroit, A.J. Hinch.

Torres debutó como segunda base y fue tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2018, detrás del ganador Shohei Ohtani y su entonces compañero, el dominicano Miguel Andújar, después de ser adquirido de los Cachorros en 2016 por Aroldis Chapman.

Dividió su tiempo entre el campocorto y la segunda base en 2019 y fue el torpedero regular de los Yankees en la temporada acortada por la pandemia en 2020, así como en 2021, cuando cometió 18 errores antes de regresar a la segunda base.

Torres lideró la Liga Americana con 15 errores en segunda base en 2023 y 18 la temporada pasada, seis más que cualquier otro intermedista de las Grandes Ligas. Esta temporada ha cometido sólo cinco.

Torres ayudó a los Yankees a ganar tres títulos del Este de la Liga Americana y bateó para .257 con 15 vuelacercas y 63 carreras impulsadas la temporada pasada.

"Realmente me encantó jugar en Nueva York. Esa es la ciudad en la que todos quieren jugar", manifestó Torres. "Es sólo frustración en el momento porque no hice mi trabajo. No jugué bien defensivamente.

En este momento no jugué bien ofensivamente.

