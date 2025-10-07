Global Sumud Flotilla reduce a seis los activistas detenidos en Israel, entre ellos una española

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Seis de las 462 personas detenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el abordaje de la Global Sumud Flotilla la semana pasada siguen aún arrestadas este martes, según un nuevo balance de la organización actualizado hasta las 16.00 (hora española) y que incluye entre quienes están bajo custodia a la española Reyes Rigo.

La Policía anunció el lunes que Rigo permanecería arrestada al menos hasta el miércoles, después de ser acusada de agredir a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico. Los otros 48 españoles detenidos ya salieron de Israel entre el domingo y el lunes.

Las autoridades israelíes han deportado a los activistas de la flotilla por aire y por tierra, ya que el Gobierno jordano ha confirmado este martes el traslado de más de 130 personas a través de la frontera terrestre. Se trata de ciudadanos de Argelia, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Libia, Japón, Kuwait, México, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Reino Unido, República Checa, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía y Uruguay.

El Ministerio de Exteriores de México ha confirmado que los seis mexicanos detenidos han salido por esta vía. A su llegada a Amán, han sido recibidos por los embajadores mexicanos en Jordania y en Israel y este último les acompañará en el vuelo de regreso al país norteamericano.