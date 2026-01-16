GLOBALES-Las bolsas asiáticas suben ante el optimismo sobre la inteligencia artificial

Por Rae Wee

SINGAPUR, 16 ene (Reuters) - Las bolsas asiáticas avanzaban el viernes a medida que el auge de la inteligencia artificial recuperaba impulso, mientras que el dólar se mantenía cerca de máximos de seis semanas después de que los optimistas datos económicos de Estados Unidos hicieran que los operadores recortaran las apuestas sobre recortes de tipos de la Reserva Federal.

Los precios del petróleo caían junto con el oro y la plata, refugios seguros, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, adoptara una postura de espera ante los disturbios en Irán, tras haber amenazado anteriormente con intervenir.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, alcanzó un máximo histórico de 761,53 puntos, después de que los resultados estelares del fabricante de chips taiwanés TSMC insuflaron nueva vida al comercio de inteligencia artificial. Los índices tecnológicos de Taiwán y Corea del Sur también alcanzaron máximos históricos.

Estados Unidos y Taiwán cerraron el jueves un acuerdo comercial que reduce los aranceles sobre muchas de las exportaciones de la potencia de los semiconductores, dirige nuevas inversiones hacia la industria tecnológica estadounidense y corre el riesgo de enfurecer a China.

Las subidas de los valores tecnológicos y financieros impulsaron Wall Street al alza, y los futuros del Nasdaq subían un 0,4% en la sesión asiática. Los futuros del S&P 500 también avanzaban un 0,3%.

"Sabemos que persisten las dudas sobre los gastos en capital y en inteligencia artificial en general, y creo que el informe de ayer de TSMC, bastante sólido y optimista, ha supuesto una inyección de moral muy necesaria para los nombres de IA que han tenido problemas en Wall Street en los últimos meses", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

"Yo no diría que ha galvanizado o disparado su cotización, pero sí que ha proporcionado una muy necesaria tranquilidad de que todo sigue en marcha". El Nikkei japonés caía un 0,14%, lastrado en parte por la recuperación del yen, que ha retrocedido desde mínimos de 18 meses. Los futuros del Eurostoxx 50 retrocedían un 0,3%, mientras que los futuros del FTSE perdían un 0,06%, después de que las bolsas europeas alcanzaran un máximo histórico el jueves.

En China, las acciones bajaban y se disponían a romper una racha de cuatro semanas de ganancias, después de que los reguladores endurecieron las normas de financiación de márgenes. El índice Csi300 perdía un 0,34%.

