GLOBALES-Las bolsas caen y el dólar sufre mientras Trump agita los mercados

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 20 ene (Reuters) -

Las bolsas caían el martes, el dólar bajaba por segundo día consecutivo y los rendimientos del Tesoro estadounidense subían a máximos de cuatro meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara su presión para tomar el control de Groenlandia. La amenaza de Trump de imponer aranceles adicionales a los países europeos si no se llega a un acuerdo sobre Groenlandia ha reavivado las conversaciones sobre la estrategia "vender Estados Unidos" que surgió a raíz de sus radicales gravámenes del "Día de la Liberación" el pasado mes de abril, en el que los inversores venden acciones estadounidenses, dólares y bonos del Tesoro. En la sesión asiática del martes, esta tendencia parecía estar cobrando impulso. Los inversores también se apresuraban a buscar activos refugio, como el franco suizo y el oro. Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 descendían más de 1%, mientras que el dólar se debilitaba en general y la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía hasta el 4,265%, su nivel más alto desde principios de septiembre. Los futuros europeos bajaban 0,27%, apuntando a otra apertura moderada después de que el índice paneuropeo STOXX 600 cayera 1,2% el lunes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

cedía 0,24%, alejándose aún más de los máximos históricos que alcanzó la semana pasada.

Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com, dijo que hay esperanzas de que la escalada de tensiones se autolimite "si los mercados envían una señal de que sus acciones son malas para los inversores y la economía".

"Pero existe el riesgo de que no sea así y nos dirijamos a un enfrentamiento potencialmente perturbador entre EEUU y la UE."

Todas las miradas estarán ahora puestas en Davos, donde Trump dijo que Estados Unidos hablaría sobre la adquisición de Groenlandia.

Las amenazas de Trump han provocado un fuerte rechazo en Europa y han planteado dudas sobre las perspectivas de los acuerdos comerciales alcanzados desde entonces con Europa.

"Incluso si se produce una desescalada, este episodio seguirá provocando que muchos duden de la credibilidad de cualquier acuerdo con Trump, por lo que la incertidumbre arancelaria seguirá siendo elevada", dijo Henry Cook, economista de MUFG para Europa.

Citi rebajó la renta variable europea de "sobreponderar" a "neutral" ante el último recrudecimiento de las tensiones y la incertidumbre arancelaria. El dólar acaparaba la atención en los mercados de divisas. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis unidades, bajaba 0,18% hasta 98,912. El franco suizo alcanzaba un máximo de una semana, de 0,7956 por dólar, tras subir 0,7% el lunes.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Himani Sarkar y Edwina Gibbs; edición en español de Jorge Ollero Castela)