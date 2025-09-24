GlobalSuite Solutions nombra a Eduardo Ribeiro nuevo gerente de ventas y desarrollo de negocio para Brasil
MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -
La tecnológica GlobalSuite Solutions ha anunciado el nombramiento de Eduardo Ribeiro Maria como nuevo gerente de ventas y desarrollo de negocio para Brasil, según ha informado la compañía en un comunicado. En su nuevo rol, Ribeiro liderará la expansión de GlobalSuite Solutions en este país mediante el fortalecimiento de la relación con clientes y socios estratégicos y la coordinación de iniciativas de desarrollo de negocio que maximicen el alcance y la eficiencia de la firma en la región.
Licenciado en Ingeniería de Producción, el directivo ha complementado su formación con programas especializados en desarrollo de negocio, liderazgo comercial y gestión estratégica. A lo largo de su trayectoria profesional, Ribeiro ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías como SAP, Oracle o VTEX. Su incorporación a la tecnológica se enmarca en la estrategia de la firma de consolidar su presencia en Latinoamérica, con el fin de ofrecer soporte local y adaptar sus soluciones a las necesidades específicas de cada mercado.
"Espero contribuir al desarrollo de relaciones sólidas con nuestros clientes y socios, y ayudar a que la compañía continúe liderando la innovación y la excelencia en soluciones de gestión empresarial en Brasil", destacó Ribeiro.
