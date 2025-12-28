Globe Soccer Awards: PSG dominó la ceremonia

La nueva edición de los Globe Soccer Awards también destacó en la ceremonia celebrada en Dubai al portugués Jorge Mendes como el mejor representante, al qatarí Nasser Al-Khelaifi (presidente del PSG) y al portugués Luis Campos (asesor deportivo del club francés) como los mejores directivos de la temporada.

Los reconocimientos a los jugadores, al entrenador y al directivo del PSG destacaron la coronación del equipo en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Dembelé superó en la votación a Vitinha, al francés Kylian Mbappé (Real Madrid), al brasileño Raphinha y al juvenil español Lamine Yamal, ambos compañeros en Barcelona.

El "consuelo" para Yamal, campeón de la Liga de España con Barcelona, fue el premio al mejor delantero, mientras que el astro portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) fue distinguido como el mejor futbolista de Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo también celebró el premio para el combinado de Portugal como mejor selección del mundo tras haber ganado la Nations League, en cuya final superó justamente a España.

El propio astro luso fue el encargado luego de presentar al tenista serbio Novak Djokovic, número 4 del mundo, como ganador de la primera edición del "Globe Sports Award", nuevo premio que reconoce a un astro por fuera del fútbol.

"Soy un hombre de retos, y el fútbol es mi vida, pero el deporte es mucho más que sólo fútbol, y esta es una nueva era para mí.

Debemos abrir la mente a otros deportes, y eso es exactamente lo que pensamos al crear este extraordinario premio", afirmó Cristiano Ronaldo.

"Lo creamos con la convicción de que se puede aprender mucho de cada disciplina. Es un verdadero honor para mí formar parte de este nuevo capítulo", agregó el astro luso tras entregar el premio a Djokovic, quien calificó este reconocimiento a su carrera como "un honor y un privilegio".

Asimismo, el ex mediocampista español Andrés Iniesta, campeón mundial en Sudáfrica 2010, recibió un premio especial a su carrera al igual que el ex atacante japonés Hidetoshi Nakata, mientras que el francés Paul Pogba (Mónaco) recibió una distinción por su retorno tras cumplir una sanción por doping.

También hubo reconocimientos para el fútbol femenino, pues Barcelona fue distinguido como el mejor club y el mejor equipo.

(ANSA).