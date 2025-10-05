Globos con cigarrillos de contrabando obligan a cerrar aeropuerto de Lituania

VILNA, Lituania (AP) — Hasta 25 globos aerostáticos pequeños, algunos de los cuales llevaban cigarrillos de contrabando, ingresaron al espacio aéreo lituano el sábado por la noche y obligaron a cerrar el aeropuerto de Vilna por varias horas, informaron autoridades.

Los globos interfirieron con 30 vuelos, afectando a unos 6000 pasajeros, según el Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania. Los vuelos se reanudaron a las 4:50 de la mañana el domingo.

Aunque los globos resultaron transportar cigarrillos, Europa está en alerta máxima después de que las intrusiones en el espacio aéreo de la OTAN alcanzaran una escala sin precedentes el mes pasado. Algunos funcionarios europeos describieron los incidentes como pruebas de Moscú a la respuesta de la OTAN, lo que generó preguntas sobre la preparación de la alianza contra Rusia.

Lituania y el resto de los países bálticos están especialmente preocupados. El 10 de julio, un dron identificado como un Gerbera de fabricación rusa voló hacia Lituania desde Bielorrusia y se estrelló en el condado de Vilna.

Otro se estrelló en un campo de entrenamiento militar el 28 de julio y fue encontrado una semana después. El ejército dijo después que llevaba un dispositivo explosivo. Después de esos incidentes, el parlamento votó para permitir que las fuerzas armadas derriben cualquier dron no tripulado que viole su espacio aéreo.

Se recuperan 18.000 paquetes de cigarrillos de contrabando

Dos de los globos volaron sobre el aeropuerto de Vilna, según el portavoz Darius Buta. Más de dos docenas llegaron al condado de Vilna. Los globos fueron registrados entre aproximadamente las 8:45 de la tarde del sábado y las 4:30 de la mañana del domingo.

La policía fronteriza recuperó 11 globos y unos 18.000 paquetes de cigarrillos de contrabando en varios lugares, dijo Buta a The Associated Press.

Vilna, la capital de Lituania, se encuentra a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de la frontera con Bielorrusia, aliada de Rusia. Los contrabandistas bielorrusos utilizan cada vez más los globos, que son mucho más baratos que los drones, para llevar cigarrillos de contrabando hacia la Unión Europea, comentó Buta.

En agosto se reportaron incidentes similares, aunque con menos globos. Las autoridades lituanas interceptaron el año pasado 966 globos de aire caliente que ingresaron desde Bielorrusia. Este año se han registrado 544.

"Tanto los globos de contrabando como los drones son actividades delictivas, pero no como provocaciones o actos de sabotaje", afirmó Buta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.