Gloria Estefan presenta 'Raíces': "En el momento que estamos viviendo era muy importante celebrar nuestro idioma"

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La artista cubana Gloria Estefan presenta en España su disco 'Raíces', resultando el primer disco de la artista íntegramente en español en 18 años. "En el momento que estamos viviendo mundialmente, y particularmente en mi país (Estados Unidos), sí, era muy importante para nosotros celebrar nuestro idioma. Decir: 'estamos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, y no hay razón por qué pensar que el idioma del español va a atacar a nadie, ni va a cambiar a nadie, ni va a hacer algo negativo'. Para mí, se hizo más aún importante hacer el disco en este idioma, es el idioma de mi corazón. Y era como cerrar un círculo", ha asegurado la cantante en una entrevista con Europa Press.

La artista actuó el pasado domingo en un concierto multitudinario en las fiestas por la Hispanidad en Madrid y, al hilo, ha reiterado la defensa que hizo entonces sobre lo que aportan los inmigrantes al mundo, asegurando que no le tiene miedo a ninguno, porque todos son seres humanos. "En mi música, lo más político que he hecho es 'Oye mi canto', que habla sobre la libertad de expresión y eso hay que defenderlo porque pueden atropellarlo. Lo más bello que vi (en el concierto) eran banderas españolas junto con otras banderas de tantos países latinoamericanos. España le ha dado la oportunidad a muchas personas de buscar una mejor vida. No le tengo miedo a ningún inmigrante. Somos seres humanos", ha apuntado Estefan.

Así, ha precisado que las culturas no dejan de existir porque existan los inmigrantes, sino que se "fortalecen", para después añadir que tanto ella como su marido Emilio --que está al cargo de la composición de todas las canciones del trabajo 'Raíces'-- son "ciudadanos globales". "Lo que traemos de nuestros países puede fortalecer una cultura, nos hace más diversos, más fuertes. Emilio y yo somos ciudadanos globales y hemos disfrutado de cada una de esas culturas. No quiere decir que porque existan ellos dejo de existir yo. Al contrario, yo sigo muy fuerte y muy sólida en mis raíces cubanas, asturianas, y Emilio de Galicia, de Líbano", ha explicado.

La cantante de 'Conga', 'Hoy' o 'Mi Tierra', cumple 50 años en la profesión explicando que ha tenido que luchar toda su carrera "contra viento y marea" por personas que pensaban que su proyecto "no iba a funcionar". 'Raíces' coincide con la celebración del aniversario, el trabajo nació después de dos años de creación. "Cada vez que uno va a hacer algo distinto o nuevo siempre va a haber alguien que ataca, que dice que no. Pero no hay palabra que nos motive más a Emilio y a mí que la palabra no. Eso para nosotros es lo máximo", ha bromeado la artista.