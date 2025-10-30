LA NACION

Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación Mapfre

Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación Mapfre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación Mapfre
Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación Mapfre

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La fotógrafa y artista visual española Gloria Oyarzábal ha ganado la tercera edición del KBr Photo Award por su proyecto 'Appunti per un'Orestíade africana_una democracia en fatiga II'. El galardón tiene una dotación económica de 25.000 euros.

El premio, fallado por unanimidad, reconoce la aportación del proyecto como investigación y reflexión poscolonial sobre los países africanos. De los 430 proyectos recibidos, el jurado seleccionó como finalistas, junto al ganador, las propuestas de Juan Valbuena y Juan Brenner.

Además de la dotación económica, el reconocimiento incluye la producción y la organización de una exposición en el centro KBr Fundación MAPFRE (Barcelona) y en la sede de la Fundación en Madrid, que mostrará el resultado del proyecto y la edición de un libro.

'Appunti per un'Orestíade Africana_una democracia en fatiga II' es un ejercicio de reescritura y cuestionamiento. Un ensayo que reflexiona sobre como descolonizar imagen y máquina, e imagina justicias diversas que no vengan de dioses ni datos, sino de la posibilidad de escuchar -en el ruido del sistema-otras formas de relatar, de ser comunidad y de decidir.

Gloria Oyarzábal (Londres, 1971) es una fotógrafa y artista visual española, cuya obra investiga los legados del colonialismo y cómo estos condicionan la construcción de narrativas en torno a representación, identidad y poder, cuestionando la posición de la mujer en el centro de este entramado.

Su trayectoria está marcada por su relación con el medio cinematográfico, los años que vivió en Bamako (Mali) y el proceso de reflexión interna en su práctica. Desarrolla sus investigaciones tanto en países del continente africano como Ghana, Nigeria y Tanzania, así como en instituciones coloniales europeas, consciente de las tensiones existentes en los discursos postcoloniales sobre imagen y archivo.

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el caso YPF
    1

    La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF

  2. El empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina
    2

    “Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina

  3. El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
    3

    El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”

  4. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    4

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

Cargando banners ...