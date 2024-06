Glover, madre de tres hijos, rumbo a sus cuartos juegos olímpicos en remo

Por Alan Baldwin

LONDRES, 5 jun (Reuters) - Helen Glover, doble medallista de oro olímpica y madre de tres hijos, participará en sus cuartos Juegos Olímpicos tras ser nombrada el miércoles parte de la selección británica de remo de 42 miembros en los Juegos de París.

Glover formará parte del cuarteto femenino junto con Esme Booth, Sam Redgrave y Rebecca Shorten, y todas ellas tienen esperanzas reales de conseguir una medalla.

Glover, de 37 años, ganó la medalla de oro por parejas sin timonel en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En Tokio 2021, tras cuatro años alejada del deporte, se convirtió en la primera madre en remar para Reino Unido y terminó cuarta en las parejas.

"En gran parte ha sido una batalla con la energía gastada, no sólo en el remo, sino también en la maternidad y la lactancia de los gemelos, en hacerlo bien y en entrar en el equipo".

"Y siento que esto es definitivamente una especie de sensación de OK, he demostrado que puedo hacerlo, he demostrado que es posible. Ahora vamos a ver lo bien que puedo hacerlo".

El bote de Glover está invicto este año, los cuatro triunfaron en los campeonatos de Europa y en dos regatas de la Copa Mundial.

Glover no es la única madre en el equipo, ya que Mathilda Hodgkins-Byrne, seleccionada en el doble sculls con Becky Wilde, tuvo a su hijo Freddie en 2022.

"De hecho, ahora soy más rápida", dice Hodgkins-Byrne sobre su rendimiento desde que volvió de dar a luz.

El equipo cuenta con 23 mujeres y 19 hombres, la mitad de los cuales compiten en sus primeros Juegos. (Reportaje de Alan Baldwin; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters