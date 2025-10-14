GM asumirá cargo de US$1600 millones por eliminación de crédito fiscal para vehículos eléctricos

14 oct (Reuters) - General Motors dijo el martes que asumiría un cargo de US$1600 millones en el tercer trimestre, ya que reestructura su estrategia de vehículos eléctricos tras la eliminación de un incentivo federal clave, una medida que probablemente frenará la demanda.

Las automotrices estadounidenses han retrasado o cancelado nuevos modelos de vehículos eléctricos y plantas de baterías y han recortado otras inversiones, citando una demanda más débil de lo esperado.

El mercado se enfrenta a una mayor tensión después de que el Gobierno de Donald Trump eliminó un crédito fiscal federal de US$7500 para los vehículos eléctricos (VE), un apoyo clave para la industria.

"Tras los recientes cambios de política del Gobierno de Estados Unidos, incluida la terminación de ciertos incentivos fiscales al consumidor para la compra de VE y la reducción de la rigurosidad de las regulaciones de emisiones, esperamos que la tasa de adopción de VE se ralentice", dijo GM en una presentación el martes.

Las acciones de la automotriz con sede en Detroit, Michigan, bajaban un 2,5% en las operaciones previas a la apertura de la sesión. Las acciones han subido un 4,5% este año.

Algunos directivos de la industria automotriz, como Jim Farley, presidente ejecutivo de Ford, han advertido que las ventas de VE caerán significativamente en ausencia de la desgravación fiscal. Sin embargo, otros, como el presidente ejecutivo de Hyundai Motor North America, han afirmado que el mercado de VE sigue resistiendo.

Tanto GM como su rival Ford habían puesto en marcha un programa que habría permitido a los concesionarios ofrecer un crédito fiscal de US$7500 en el alquiler de VE tras la expiración de la subvención federal, antes de dar marcha atrás en esos planes.

Los cambios no afectarán a la cartera actual de GM de sus vehículos eléctricos Chevrolet, GMC y Cadillac que están en producción.

El fabricante de automóviles de Detroit advirtió de la posibilidad de nuevos cargos como resultado de la reevaluación de su capacidad y huella de fabricación, que dijo que todavía estaba en curso.

Los cargos comprenden un deterioro no monetario de US$1200 millones relacionados con los ajustes de capacidad de VE y US$400 millones para los honorarios de cancelación de contratos y acuerdos comerciales.

Los cargos se registrarán como ajustes a los resultados no-GAAP del fabricante de automóviles para el tercer trimestre previsto para principios de la próxima semana. (Reporte de Utkarsh Shetti en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)