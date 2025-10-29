GM recortará producción de vehículos eléctricos y baterías, eliminará 1200 puestos de trabajo en Detroit

DETROIT, 29 oct (Reuters) - General Motors dijo el miércoles que reducirá la producción de vehículos eléctricos y baterías en Estados Unidos y eliminará 1200 puestos de trabajo en su planta de vehículos eléctricos de Detroit, en respuesta a una desaceleración significativa de la demanda de sus coches de baterías.

La automotriz de Detroit dijo que detendrá la producción de células de batería en sus dos plantas conjuntas de baterías en Estados Unidos -en Tennessee y Ohio- en enero durante unos seis meses. Añadió que despedirá temporalmente a unos 1550 trabajadores en las fábricas.

Además, en la planta de Ohio, GM dijo que despedirá por tiempo indefinido a 550 trabajadores. GM opera la planta de Ohio conjuntamente con la surcoreana LG Energy Solution.

GM dijo que reducirá la producción de su planta de vehículos eléctricos de Detroit a un solo turno a partir de enero, frente a los dos turnos actuales. La producción se reducirá en un 50%, sostuvo. La planta produce tres grandes camionetas eléctricas, entre ellas el Chevrolet Silverado y el GMC Sierra, así como el Escalade IQ EV y el SUV Hummer.

GM dijo que los recortes son "en respuesta a la menor adopción de vehículos eléctricos a corto plazo y a un entorno normativo en evolución".

GM ha estado reduciendo sus perspectivas de ventas de vehículos eléctricos después de que el Gobierno del presidente Donald Trump recortó un incentivo federal clave, lo que redujo aún más una demanda ya desacelerada.

Un crédito fiscal de US$7500 para los modelos impulsados por baterías expiró a finales de septiembre, y el gobierno de Estados Unidos ha relajado aún más las regulaciones de emisiones de vehículos a combustión, lo que ha pesado en las ventas de autos eléctricos.

La automotriz de Detroit tuvo que hacer frente a principios de este mes a un cargo de US$1600 millones relacionado con los cambios en su estrategia de vehículos eléctricos.

Las acciones de GM bajaban un 0,3%, a US$69,65, el mediodía del miércoles. Las acciones han ganado más de un 35% en lo que va de año. (Reporte de David Shepardson en Washington, Nora Eckert en Detroit y Utkarsh Shetti en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)