GML y EZ-WHEEL se asocian para llevar una exclusiva rueda de tracción equipada con IA a robots móviles autónomos

GrAI Matter Labs (GML), pionera en soluciones de computación inspiradas en el cerebro, anunció hoy que se ha asociado con ez-Wheel, una empresa francesa especializada en ruedas eléctricas autónomas, para desarrollar una rueda de tracción equipada con IA para robots móviles autónomos (Autonomous Mobile Robots, AMR) que estará disponible en 2023.

La solución premiada de ez-Wheel junto con la IA “lista para la vida” de GML tendrá un gran impacto en la industria de logística y cadena de suministro al ofrecer una plataforma de robótica móvil con certificación de seguridad capaz de realizar funciones inteligentes como rastreo de personas, evasión de obstáculos y más. Gracias a la integración óptima del motor, las baterías, los componentes electrónicos y la IA dentro del buje, la rueda inteligente se puede añadir rápida y fácilmente para desarrollar un robot móvil que cumple los requisitos de seguridad, lo que reduce los costos de desarrollo y proporciona soluciones flexibles para la implementación en distintas áreas.

GML y ez-Wheel presentarán la plataforma de rueda de tracción equipada con IA en las exposiciones VISION / Motek-2021, que se realizarán en Stuttgart a partir del 5 de octubre. GML exhibirá una plataforma de “IA lista para la vida” integrada a un robot móvil y ez-Wheel exhibirá el “kit básico SWD®”, que presenta su plataforma de desarrollo de AMR con certificación de seguridad.

“La asociación con ez-Wheel nos permite concentrarnos en robots para la industria 4.0 y satisface una necesidad inmediata. Abre la puerta para una nueva era de robótica móvil colaborativa al utilizar el chip GrAI VIP con ‘IA lista para la vida’ de GML, una arquitectura de computación de avanzada que no ha sido nunca vista en aplicaciones como esta”, dijo Christian Verbrugge, director sénior de Desarrollo Comercial de GML Europa.

Antoine JUAN, director ejecutivo de ez-Wheel, expresa de la siguiente forma su entusiasmo con la asociación: “Esta fabulosa colaboración con GML empodera nuestra nueva línea de ruedas de tracción de seguridad SWD® con funciones nunca vistas en el mundo de las soluciones de tracción. Como extensión de nuestra plataforma con certificación de seguridad para robots móviles, la rueda de tracción equipada con IA proporcionará a la comunidad de robótica un juego de herramientas poderoso y versátil, y mejorará el desarrollo de funciones inteligentes como el seguimiento de personas, el reconocimiento de infraestructura estática, la predicción de trayectorias de obstáculos y la optimización del camino, entre muchas otras. Con una arquitectura que derriba los costos y un consumo energético extrabajo, la rueda de tracción equipada con IA cambiará las reglas del juego”.

Acerca de GrAI Matter Labs

En GrAI Matter Labs nos dedicamos al negocio de la IA lista para la vida. Inteligencia artificial lo más cercana posible a lo natural. IA que se siente viva. Brindamos chips inspirados en el cerebro que se comportan como seres humanos. IA que hace que las máquinas actúen y reaccionen en tiempo real. IA que optimiza la energía y maximiza la eficiencia, con lo que ahorra tiempo, dinero y recursos naturales vitales. GML está dirigida por un equipo de ingenieros visionarios y experimentados, y respaldada por inversores líderes como iBionext, 360 Capital Partners, 3T Finance y Celeste Management.

Si desea obtener más información, visite www.graimatterlabs.ai.

Acerca de ez-Wheel SAS

ez-Wheel SAS es una empresa de tecnología innovadora fundada en 2009. La tecnología que ez-Wheel propone es la solución más rápida, más simple y, sin embargo, la más avanzada para proporcionar tracción eléctrica a materiales móviles dedicados a la manipulación y el transporte. En 2020, ez-Wheel presentó la primera rueda de tracción de seguridad del mundo, con control integrado de movimiento seguro para robótica móvil. Los productos de ez-Wheel son utilizados por cientos de agentes industriales principales en Europa.

Para obtener más información, visite https://ez-wheel.com.

