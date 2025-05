Gobernador de California anuncia déficit presupuestario de $12.000 millones

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador Gavin Newsom dijo el miércoles que California enfrenta un déficit presupuestario de 12.000 millones de dólares.

El demócrata compartió la cifra mientras presentaba su plan de gastos estatales por casi 322.000 millones de dólares para el próximo año fiscal.

Señaló que el déficit se debe, en parte, a la incertidumbre económica general, incluidas las políticas arancelarias federales en constante cambio y un volátil mercado de valores. California depende en gran medida de los ingresos de un impuesto sobre las ganancias de capital. El déficit también se debe a un creciente presupuesto de Medicaid, y Newsom propuso congelar la inscripción de los inmigrantes que están en el país sin autorización en un programa de atención médica financiado por el estado a partir de 2026, con el fin de reducir costos.

El déficit requerirá “decisiones difíciles pero necesarias”, según un documento presupuestario publicado por la administración antes de la presentación del presupuesto de Newsom.

El gobernador demócrata inició su presentación presupuestaria destacando las contribuciones de California a la economía de Estados Unidos y del mundo, y culpando a las políticas económicas del presidente Donald Trump por causar la incertidumbre que pone trabas al estado.

“California está bajo ataque”, dijo. “Tenemos un presidente que se ha mostrado imprudente al atacar esos motores de crecimiento”.

Su decisión de congelar la inscripción a la atención médica para los inmigrantes destaca su lucha por proteger sus prioridades políticas liberales en medio de desafíos presupuestarios en sus últimos años en el cargo.

California fue uno de los primeros estados en ofrecer, el año pasado, beneficios de atención médica gratuita a todos los adultos pobres, independientemente de su estatus migratorio, un ambicioso plan promovido por Newsom para ayudar al estado más poblado del país a acercarse a la meta de atención médica universal. Pero el costo de tal expansión fue 2.700 millones de dólares más de lo que la administración había anticipado.

En marzo, el gobernador indicó a los periodistas que no consideraba la posibilidad de revertir los beneficios de salud para las personas de bajos ingresos que viven en el país sin autorización mientras el estado lidiaba con un déficit de Medicaid de 6.200 millones de dólares. También defendió repetidamente la expansión, diciendo que ahorra dinero al estado a largo plazo. El programa está financiado por el estado y no utiliza fondos federales.

Bajo el plan de Newsom, los adultos de bajos ingresos sin estatus legal ya no serán elegibles para solicitar Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado, a partir de 2026. Aquellos que ya están inscritos no serán eliminados de sus planes debido a la congelación de inscripciones, y los cambios no afectarán a los niños. La oficina de Newsom no dijo cuánto tiempo durará la congelación.

A partir de 2027, los adultos con “estatus migratorio insatisfactorio” en Medi-Cal, incluidos aquellos sin estatus legal y aquellos que tienen estatus legal pero no son elegibles para Medicaid financiado por el gobierno federal, también tendrán que pagar una prima mensual de 100 dólares. La oficina del gobernador indicó que eso está en línea con el costo promedio que pagan las personas que están en planes de salud subsidiados a través del mercado propio de California. La mayoría de las personas que están actualmente en Medi-Cal no pagan ninguna prima.

“Creemos que las personas deben tener alguna participación en el juego en lo que respecta a las contribuciones”, dijo Newsom.

En total, la oficina del gobernador estimó que los cambios ahorrarán al estado 5.400 millones de dólares para 2028-2029.

Newsom también planea recortar el gasto en un programa que proporciona servicios de atención doméstica y personal a algunos residentes de bajos ingresos y californianos con discapacidades al limitar las horas extras y de viaje de los trabajadores a 50 horas por semana. La medida reduciría el gasto en casi 708 millones de dólares para el próximo año fiscal.

La expansión de Medi-Cal, combinada con otros factores como el aumento de los costos de medicamentos y una mayor inscripción de personas mayores, ha obligado a California a pedir créditos y autorizar nuevos fondos para tapar el agujero multimillonario a principios de este año. El estado proporciona atención médica gratuita a más de un tercio de sus 39 millones de habitantes.

Las propuestas de Newsom van en contra del compromiso que el estado ha hecho con la comunidad inmigrante, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del Centro de Políticas de Inmigración de California.

“Las preguntas sobre la viabilidad del programa ni siquiera son algo que queramos considerar”, dijo. “La propuesta simplemente no coincide con nuestros valores como estado”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.