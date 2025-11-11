Gobernador de California arremete contra Trump en la COP30 por la "tonta" política climática de EE. UU.

Por Valerie Volcovici

Belém, BRASIL, 11 nov (Reuters) - El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró en la cumbre climática COP30 de Brasil que su estado seguirá dando prioridad a la tecnología verde, al tiempo que criticó la "tonta" decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dar marcha atrás en la acción climática del Gobierno federal.

En declaraciones en un evento con el viceministro de clima de Alemania y funcionarios estatales, Newsom lamentó los ataques del Gobierno de Trump a la economía de la energía limpia, en rápido crecimiento, por ceder el mercado a China.

"China está inundando la zona y dominará en la próxima gran industria global", dijo Newsom en la primera de varias apariciones programadas en la cumbre climática de la ONU en la ciudad amazónica brasileña de Belém.

"Estados Unidos es (...) tonto en este asunto, pero el estado de California no lo es. Y por eso vamos a hacernos valer y vamos a competir en este espacio", destacó Newsom, quien lleva meses insinuando su candidatura a la Casa Blanca en 2028.

Vestido de manera informal con una camisa blanca en medio del sofocante calor tropical, Newsom hizo hincapié en presentar el cambio climático como una cuestión no partidista, y enumeró las medidas climáticas adoptadas por dos presidentes republicanos de California, Ronald Reagan y Richard Nixon.

Aunque California es uno de los 50 estados de Estados Unidos, su economía es la cuarta mayor del mundo, lo que la convierte en un actor clave a la hora de influir en los mercados y la política energética.

Flanqueado por guardias de seguridad de la ONU, Newsom mantuvo reuniones con otros funcionarios de algunos de los 195 Gobiernos participantes en la cumbre. Dijo que la colaboración de California en este asunto estaba asegurada.

"Pero no podemos hacerlo sin todos ustedes (...). Así que estamos aquí con la mano abierta, no con el puño cerrado", agregó. (Reporte de Valerie Volcovici en Belém, Brasil; información adicional de Will James en Belém y Nichola Groom en Los Ángeles; edición en español de Daniela Desantis)