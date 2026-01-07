Gobernador de Florida convoca sesión especial de redistribución de distritos en abril

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó el miércoles que planea convocar una sesión especial en abril para que la legislatura, dominada por los republicanos, trace nuevos distritos parlamentarios, uniéndose a una carrera armamentista de redistribución de distritos entre los estados que han realizado este proceso a mitad de la década.

Aunque la sesión legislativa de Florida de 2026 comienza la próxima semana, DeSantis dijo que quería esperar un posible fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto. El fallo en el caso Luisiana vs. Callais podría determinar si la Sección 2, que forma parte de dicha ley y prohíbe la discriminación en los sistemas de votación, es constitucional. El gobernador expresó que “al menos uno o dos” distritos en Florida podrían verse afectados por el fallo del alto tribunal.

“No creo que sea una cuestión de si van a decidir. Es una cuestión de cuál será el alcance”, manifestó el gobernador en una conferencia de prensa en Steinhatchee, Florida. “Así que nos estamos adelantando a eso”.

Actualmente, 20 de los 28 escaños parlamentarios de Florida están en manos de republicanos.

Los distritos parlamentarios de Florida que se redistribuyan para favorecer a los republicanos podrían tener grandes consecuencias para el plan del presidente Donald Trump de remodelar los distritos de los estados gobernados por republicanos, lo que podría dar a ese partido una oportunidad de ganar escaños adicionales en las elecciones intermedias y mantener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está muy dividida.

A escala nacional, la inusual batalla de redistribución de distritos a mitad de la década ha generado hasta ahora un total de nueve escaños más que los republicanos creen que pueden ganar en Texas, Misuri, Carolina del Norte y Ohio, y un total de seis escaños más que los demócratas esperan obtener en California y Utah, lo que da a los republicanos tres escaños de ventaja. Sin embargo, los distritos redistribuidos están siendo litigados en algunos estados, y si los mapas se mantienen para 2026, no hay garantía de que los partidos ganen los escaños.

En 2010, más del 60% de los votantes de Florida aprobaron una enmienda constitucional que prohíbe el trazado de límites de distritos para favorecer injustamente a un partido político en un proceso conocido como “gerrymandering” o manipulación de distritos electorales. Sin embargo, en julio, la Corte Suprema de Florida respaldó un mapa parlamentario impulsado por DeSantis que, según los críticos, violaba la enmienda de “Distritos Justos”.

Después de esa decisión, el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, anunció en agosto pasado la creación de un comité selecto para examinar el mapa parlamentario del estado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.