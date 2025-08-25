Gobernador de San Pablo, Brasil, debe reducir el Estado

Freitas intervino en el seminario "Brasil Hoy", organizado por el think tank Esfera.

"La presidencia debería empezar por reducir la enorme cantidad de ministerios, como lo ha hecho Argentina, con solo nueve, demostrando que es posible tener una administración más ágil", explica el gobernador, quien identifica la "reforma presupuestaria" como "fundamental". "La rigidez actual llevará a que solo el 2-3% del presupuesto esté disponible para 2030, un escenario inaceptable", afirma.

Para Freitas, "hay que reducir los beneficios fiscales y crediticios; de lo contrario, Brasil se asfixiará", y defiende las reformas aprobadas en los últimos años por el Congreso, "desde la seguridad social hasta el trabajo, desde la autonomía del Banco Central hasta la sanidad".

Además, "Brasil debe reconciliarse con sus vocaciones", comenta el gobernador, "aprovechando la transición energética, la agricultura, la biotecnología y la economía del conocimiento.

Se necesitan liderazgo y coraje".

"Vivimos en un mundo donde la geopolítica está reemplazando a la economía: la competencia es por la tecnología y las tierras raras, y todos se posicionan en el tablero. La pandemia nos ha mostrado nuestra dependencia de China, la guerra en Ucrania ha acelerado la relocalización amistosa, y el riesgo es que Brasil se quede atrás". Y añade que también le preocupa "el desvío del debate sobre la membresía en la OCDE", lo que califica de "grave error".

El gobernador de San Pablo recuerda que "hay muchísimo dinero disponible, billones de dólares listos para ser invertidos. Renunciar a ese horizonte significa limitarnos a competir por unos pocos miles de millones, tomar un camino estrecho en lugar de abrirnos al mundo".

Para Freitas, el efecto más peligroso de las decisiones del gobierno federal no son tanto los aranceles como la fuga de capitales: "Si este dinero no llega a Brasil, irá a otros países, y una vez más estaremos condenados a retrasarlo".

El gobernador enfatiza la necesidad de una visión estratégica: "No podemos sacrificar el futuro del país por cálculos electorales. El desafío es pensar no en las próximas elecciones, sino en la próxima generación. Necesitamos liderazgo para reconciliar a Brasil con sus vocaciones e integrarlo verdaderamente a las cadenas globales de valor". (ANSA).