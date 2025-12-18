Gobernador de Tennessee indulta al astro country Jelly Roll

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El gobernador de Tennessee indultó el jueves al astro de la música country Jelly Roll por su pasado criminal en el estado, reconociendo el largo camino de redención del nativo de Nashville desde las drogas y la prisión a través de la introspección, la composición de canciones y la defensa de segundas oportunidades.

El rapero convertido en cantante, cuyo nombre verdadero es Jason Deford, ha hablado durante años sobre su búsqueda de redención ante diversos públicos, desde personas que cumplían condenas en centros correccionales hasta multitudes en conciertos e incluso en testimonios ante el Congreso.

El gobernador republicano Bill Lee emitió su perdón después de que amigos y líderes cívicos del músico nominado al Grammy se unieran en una muestra de apoyo.

Las condenas de Jelly Roll incluyen robos y delitos relacionados con drogas. Ha dicho que un indulto le facilitaría viajar internacionalmente para giras de conciertos y realizar trabajo misionero cristiano sin requerir trámites engorrosos.

Fue una de las 33 personas que recibieron indultos el jueves de parte de Lee, quien durante años ha emitido decisiones de clemencia alrededor de la temporada navideña. Lee dijo que la solicitud de Jelly Roll pasó por la misma revisión exhaustiva de varios meses que otros solicitantes. La junta de libertad condicional del estado dio una recomendación unánime no vinculante para el perdón de Jelly Roll en abril.

"Su historia es notable, y es una historia redentora y poderosa, que es lo que buscas y esperas", dijo Lee a los periodistas, agregando que espera conocer a Jelly Roll por primera vez pronto.

A diferencia de los recientes indultos federales de alto perfil, que eximen a las personas de la prisión, un indulto en Tennessee sirve como una declaración de perdón para alguien que ya ha cumplido una sentencia de prisión y ha sido liberado. Los perdones ofrecen un camino para restaurar ciertos derechos civiles, como el derecho al voto, aunque hay algunas limitaciones bajo la ley estatal, y el gobernador puede especificar los términos.

Jelly Roll irrumpió en la música country con el álbum de 2023 "Whitsitt Chapel" y canciones que mezclan otros géneros como "Need a Favor". Ha ganado múltiples premios CMT, un premio CMA y también ha recibido siete nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera, tres de ellas recientemente.

Gran parte de su trabajo se ha asociado con superar la adversidad, como la canción "Winning Streak" que cuenta la historia del primer día sobrio de alguien. O la directa y al grano, "I Am Not Okay".

"Cuando comencé a hacer esto, solo estaba contando la historia de mi yo roto", dijo a The Associated Press en una entrevista reciente. "Para cuando lo terminé, me di cuenta de que mi historia era la historia de muchos. Así que ahora ya no estoy contando mi historia. Estoy sacándola directamente de los recovecos de las personas cuya historia nunca ha sido contada".

Al presentar su caso ante la junta de libertad condicional, Jelly Roll dijo que se enamoró por primera vez de la composición de canciones mientras estaba preso, afirmando que comenzó como un proyecto terapéutico que "terminaría cambiando mi vida de maneras que nunca soñé posibles".

Más allá de sus espectáculos con entradas agotadas, ha llevado su testimonio al Senado de Estados Unidos, donde testificó sobre los peligros del fentanilo, describiendo a su yo más joven traficante de drogas como "el hombre sin educación en la cocina jugando a ser químico con drogas sobre las que no sabía absolutamente nada".

"Yo era parte del problema", dijo a los legisladores en ese momento. "Ahora estoy aquí de pie como un hombre que quiere ser parte de la solución".

Las condenas más serias de Jelly Roll incluyen un robo a los 17 años y cargos de drogas a los 23. En el primer caso, una conocida mujer ayudó a Jelly Roll y a dos cómplices armados a robar 350 dólares a personas en una casa en 2002. Debido a que las víctimas conocían a la mujer y Jelly Roll fueron arrestados de inmediato. Jelly Roll no estaba armado y fue sentenciado a un año de prisión más libertad condicional.

En otro roce con la ley, en 2008, la policía encontró marihuana y crack en su coche, lo que llevó a ocho años de supervisión ordenada por el tribunal.

Amigos y líderes cívicos respaldaron la solicitud de perdón, citando la transformación de Jelly Roll.

El sheriff del condado de Davidson, Daron Hall, quien dirige la cárcel de Nashville, escribió que Jelly Roll tuvo un despertar en una de las cárceles que él gestionaba. El director general y presidente de Live Nation Entertainment, Michael Rapino, citó las donaciones de Jelly Roll de sus actuaciones a organizaciones benéficas para jóvenes en riesgo.

La junta de libertad condicional comenzó a considerar la solicitud de perdón de Jelly Roll en octubre de 2024, lo que marca el plazo de cinco años del estado para la elegibilidad después de que su sentencia expiró. El prominente abogado de Nashville, David Raybin, representa a Jelly Roll en el caso para su indulto.

La oficina de Lee dijo que el jueves no se perdonó a nadie que tuviera una condena por homicidio o relacionada con delitos sexuales, ni por ningún delito cometido como adulto contra un menor.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.