Gobernador de Texas despliega más de 5000 tropas de la Guardia Nacional de Texas antes de protestas

AUSTIN, Texas, EE. UU. (AP) — El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó el jueves que ha ordenado el despliegue de más de 5000 elementos de la Guardia Nacional de Texas en todo el estado, junto con más de 2000 policías estatales, para ayudar a las fuerzas del orden locales a gestionar las protestas contra el presidente Donald Trump y las redadas federales de inmigración en curso.

Abbott no había detallado previamente cuántas tropas de la Guardia ha movilizado y su declaración no especifica a dónde fueron enviadas las tropas.

Algunas tropas fueron vistas en una protesta el miércoles por la noche en el centro de San Antonio, cerca del Álamo. Se planean más protestas en ciudades como Houston y Austin como parte de las manifestaciones nacionales "No Kings" ("Reyes no") programadas para el sábado.

“Las protestas pacíficas son parte del tejido de nuestra nación, pero Texas no tolerará la anarquía que hemos visto en Los Ángeles en respuesta a la aplicación de la ley de inmigración por parte del presidente Donald Trump", expresó el gobernador Abbott. "Cualquiera que participe en actos de violencia o dañe propiedad será arrestado y castigado con todo el peso de la ley. No se metan con Texas, y no se metan con las fuerzas del orden de Texas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.