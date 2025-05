Gobernador de Wisconsin dice no temer tras insinuación de arresto hecha por funcionario de Trump

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, expresó el viernes que todos los estadounidenses deberían estar preocupados por las “escalofriantes” insinuaciones del principal asesor fronterizo del presidente Donald Trump, quien sugirió que podría ser arrestado debido a las recomendaciones que el demócrata dio a los empleados estatales sobre qué hacer si se enfrentan a agentes federales de inmigración.

Evers afirmó en un video publicado en YouTube: “No tengo miedo. Nunca me he desanimado de hacer lo correcto y no empezaré hoy”.

El tema en cuestión son las recomendaciones que la administración de Evers emitió el mes pasado en respuesta a los trabajadores estatales que preguntaron qué deberían hacer si agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se presentan en sus oficinas.

En el memorando de Evers se aconseja a los trabajadores estatales que contacten a un abogado de inmediato y pidan a los agentes que regresen si no hay uno disponible. También se les sugiere que no entreguen a los agentes del ICE archivos en papel ni les den acceso a las computadoras sin antes consultar al abogado de la agencia estatal y que no respondan las preguntas de los agentes.

Las recomendaciones son similares a las que el gobernador demócrata de Connecticut emitió en enero. También reflejan lo que el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y otros grupos de defensa han dicho que se debe hacer cuando los agentes de inmigración se presentan en un lugar de trabajo.

Los críticos republicanos argumentaron que las recomendaciones eran una orden de Evers de no cooperar con los agentes de ICE, una acusación que el gobernador negó vehementemente en el video del viernes. Su objetivo es dar a los empleados estatales “instrucciones claras y coherentes” para garantizar que tengan un abogado presente que les ayude a cumplir con todas las leyes aplicables, manifestó Evers.

Acusó a los republicanos de mentir sobre la orientación y de difundir desinformación para alimentar una ” falsa controversia de su propia creación”.

“No he violado la ley”, dijo Evers. “No he cometido ningún crimen y nunca he alentado ni ordenado a nadie que viole ninguna ley o que cometa algún crimen”.

Tom Homan, el principal asesor fronterizo de Trump, fue interrogado por los reporteros fuera de la Casa Blanca el jueves sobre el memorando de Evers. “Esperen a ver lo que viene”, respondió cuando se le preguntó sobre el documento.

“Puedes no apoyar lo que estamos haciendo, y puedes apoyar las ciudades santuario si es lo que quieres, pero si cruzas esa línea de impedimento o albergas y ocultas conscientemente a un inmigrante ilegal, eso es un delito grave y lo tratamos como tal”, dijo Homan.

Algunos republicanos acogieron la posibilidad de que Evers fuera arrestado. El representante estatal republicano de Wisconsin, Calvin Callahan, publicó una imagen falsa en las redes sociales que mostraba a Trump con un uniforme de policía detrás de un Evers con rostro serio y esposado fuera del Capitolio estatal.

Los comentarios de Homan y la respuesta de Evers se producen una semana después de que la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fuera arrestada en el juzgado por dos cargos de delito grave. Se le acusa de ayudar a un hombre a evadir a las autoridades de inmigración al escoltarlo a él y a su abogado fuera de su sala de audiencias por la puerta del jurado la semana pasada tras enterarse de que los agentes federales buscaban su arresto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.