Gobernador designado por Rusia dice que un ataque ucraniano mató a dos personas en Donetsk

22 ago (Reuters) -

El gobernador de las zonas ocupadas de la región ucraniana de Donetsk, designado por Rusia, afirmó el jueves que un ataque combinado ucraniano con misiles y drones mató a dos personas e hirió a 21 en la ciudad industrial de Yenakiyeve.

Denis Pushilin dijo en la aplicación de mensajería Telegram que el ataque se produjo en hora punta en la ciudad de la región de Donetsk. Varios edificios residenciales resultaron dañados en Yenakiyeve y en la cercana ciudad de Jórlivka.

Ucrania no hizo ningún comentario sobre la información de Pushilin y Reuters no pudo confirmarla de forma independiente.

Donetsk es una de las cuatro regiones que Rusia se anexionó en 2022, unos siete meses después de invadir a su vecino más pequeño. Sus fuerzas controlan alrededor del 70% de la región de Donetsk.