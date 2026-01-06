Gobernador Miran de la Fed aboga por grandes recortes de tasas este año: Fox Business

Por Michael S. Derby

6 ene (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran, cuyo mandato en el banco central estadounidense termina a fines de enero, dijo el martes que este año serán necesarios recortes agresivos de las tasas de interés para que la economía siga avanzando. "Creo que la política (monetaria) es claramente restrictiva y está frenando la economía", dijo Miran -cuyo mandato finaliza el 31 de enero- en una entrevista en el canal Fox Business. "Creo que más de 100 puntos básicos de recortes van a estar justificados este año", añadió.

Miran afirmó que la inflación subyacente se sitúa básicamente en el objetivo del 2% fijado por la Fed y que espera que la economía crezca con fuerza este año, argumentando que un fracaso de la entidad a la hora de reducir los costos de endeudamiento a corto plazo podría anular esa perspectiva.

El papel en la Fed del asesor económico principal del presidente Donald Trump está siendo polémico, con reiteradas presiones en favor de grandes recortes de tasas. La Fed redujo su tipo de referencia a un día en tres cuartos de punto porcentual el año pasado, incluyendo una rebaja de 25 puntos básicos en diciembre, al 3,5%-3,75%.

Miran disintió de esa decisión a favor de un recorte de 50 puntos básicos. Ha utilizado su tiempo en la Fed para argumentar que los enormes cambios en la inmigración relacionados con las medidas enérgicas de la administración Trump ayudarán a reducir la inflación, y que la entidad necesita adelantarse a ese desarrollo recortando las tasas.

La Fed redujo las tasas tres veces el año pasado para ayudar a compensar la creciente debilidad del mercado laboral. Muchas de sus autoridades monetarias, sin embargo, siguen desconfiando de la inflación, que se mantiene muy por encima del objetivo del 2%, en gran parte debido a las agresivas alzas de aranceles de Trump.

Actualmente, los funcionarios de la Fed prevén un recorte de tasas para este año. La presidenta de la Fed de Filadelfia Anna Paulson dijo el sábado que "algunos ajustes modestos adicionales a la tasa de política probablemente serían apropiados más adelante en el año" si se cumplen sus expectativas económicas.

En la entrevista con Fox Business, Miran indicó que no se considera un aspirante a suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finalizará en mayo: "No es algo para lo que me haya postulado. Creo que el presidente tiene ante sí una lista de candidatos extremadamente cualificados", comentó. (Editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)