Gobernadora Banxico ve "altamente probable" nuevo recorte de 25 pb a tasa interés: El Financiero

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - La gobernadora del banco central mexicano, Victoria Rodríguez, dijo que ve "altamente probable" un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión de política monetaria en diciembre, según una entrevista publicada el lunes en el diario local El Financiero. El Banco de México (Banxico) redujo a principios de noviembre su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7,25%, en el duodécimo ajuste a la baja desde que la entidad inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía.

"Esto ya está descontado por el mercado, por lo que no sería una sorpresa y con esto daríamos continuidad al ciclo de recortes en el que nos encontramos", afirmó la funcionaria en la entrevista. “Hay distintos factores que estamos previendo que hacia delante también ayuden a mitigar las presiones inflacionarias”. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desaceleró en octubre a un 3,57% a tasa interanual, después de dos meses en ascenso, de acuerdo con cifras divulgadas la semana pasada por el instituto nacional de estadística, Indec. El jueves, Rodríguez anticipó, durante un entrevista con Imagen Radio, que la economía nacional se mantendrá en una senda de crecimiento "moderado", pero admitió que las condiciones de holgura continuarán. En su último informe trimestral, la autoridad monetaria subió su pronóstico de crecimiento puntual para el 2025 a un 0,6% desde el 0,1% previo, no obstante en el tercer trimestre la economía se contrajo un 0,3%.

