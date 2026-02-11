Gobernadora de Madrid: “México es como Cuba y Nicaragua”

Según informes de la prensa española, Ayuso participó en un video en la "Gala de la Prosperidad Hispana" celebrada en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, a la que asistieron representantes de la derecha latinoamericana y estadounidense.

En su discurso, Ayuso hizo un llamado a un "proceso de cambio" en América Latina: "Que Cuba, Nicaragua y otros países como México —como ha sucedido en Argentina— rompan pronto esas mismas cadenas, recuperen su libertad y acaben con los narcoestados que imponen los dictadores de extrema izquierda", declaró, refiriéndose al gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La "zarina" de Madrid, como la han apodado los medios ibéricos, expresó su apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado: "Es un honor coincidir con María Corina Machado, porque la libertad de Venezuela es la herida más importante que debemos sanar", declaró Ayuso.

Ayuso, quien en los últimos años ha fortalecido las relaciones con los círculos estadounidenses del MAGA cercanos a Trump, también anunció su intención de otorgar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos como "faro del mundo libre". (ANSA).