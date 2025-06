Gobernadora de Nueva York busca construir la primera central nuclear del estado en décadas

NUEVA YORK (AP) — La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso el lunes la construcción de la primera central de energía nuclear del estado en décadas.

Hochul instruyó a la autoridad energética del estado a desarrollar una instalación avanzada de "cero emisiones" en el norte del estado de Nueva York, con la esperanza de que ayude a crear una red eléctrica limpia, confiable y asequible para el estado.

Ella manifestó que la autoridad energética del estado buscará desarrollar "al menos" una nueva instalación de energía nuclear con una capacidad combinada de no menos de un gigavatio de electricidad. Eso aumentaría la capacidad nuclear total del estado a aproximadamente 4,3 gigavatios.

La demócrata expresó que el estado necesita asegurar su "independencia energética" si quiere seguir atrayendo a grandes fabricantes que crean empleos bien remunerados mientras desactiva plantas de energía de combustibles fósiles envejecidas.

"Lo vamos a lograr", dijo Hochul, hablando en el Proyecto de Energía del Condado de Niagara en Lewiston. "Esta iniciativa histórica sentará las bases para la próxima generación de prosperidad".

La gobernadora indicó que el estado no ha decidido una ubicación potencial, pero que las comunidades del norte del estado parecen receptivas, dado el potencial de crear 1600 empleos en construcción y 1200 empleos permanentes una vez que la instalación esté operativa.

"Todo el mundo está levantando la mano ahora mismo", comentó Hochul. "Va a ser difícil decidir".

Entre los que probablemente estén en la contienda se encuentra la planta nuclear Nine Mile Point en Oswego. El gobierno de Hochul ha apoyado la oferta de la compañía de energía de Maryland, Constellation, para construir un nuevo reactor nuclear en la instalación de dos reactores.

Las empresas de servicios públicos estadounidenses han sido en general reacias a lanzar nuevas plantas nucleares debido a los altos sobrecostos y retrasos en proyectos recientes de alto perfil.

La Georgia Power Company completó los primeros dos nuevos reactores nucleares en el país en una generación el año pasado, pero las Unidades tres y cuatro en la Planta Vogtle en Waynesboro, Georgia, costaron casi US$35.000 millones y se activaron unos siete años más tarde de lo inicialmente esperado.

El mes pasado, la Autoridad del Valle de Tennessee, la mayor compañía pública de energía del país, solicitó a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos desarrollar lo que denomina una planta de energía nuclear de próxima generación en su sitio de Clinch River en Oak Ridge.

La empresa de servicios públicos de propiedad federal proporciona electricidad a siete estados y opera tres grandes plantas nucleares tradicionales, proporcionando alrededor del 40% de la energía del Valle de Tennessee. Actualmente, Nueva York tiene tres plantas nucleares activas, todas ubicadas en el norte del estado a lo largo del Lago Ontario y propiedad de Constellation. Las plantas Nine Mile Point, Robert Emmett Ginna y James A. FitzPatrick proporcionan alrededor de 3,3 gigavatios de energía, o aproximadamente el 20% de la electricidad del estado, según la oficina de Hochul. La última planta de energía nuclear construida en el estado fue la Unidad dos en Nine Mile Point en 1989. En su apogeo, la energía nuclear proporcionó alrededor de 5,4 gigavatios, o aproximadamente un tercio del suministro eléctrico del estado, según el grupo de defensa Nuclear New York. La Autoridad de Energía de Nueva York operó anteriormente dos plantas nucleares, incluida la Planta de Energía Indian Point, que cerró en 2021. Esa instalación estaba ubicada a lo largo del río Hudson, a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de la ciudad de Nueva York en Buchanan. La otra instalación, que una vez fue operada por el estado, fue la planta FitzPatrick, que la autoridad energética vendió en el 2000 y ahora es operada por Constellation. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.