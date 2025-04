Gobernadora demócrata de Michigan apoya parcialmente aranceles previo a reunión con Trump

LANSING, Michigan, EE.UU. (AP) — La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, pronunció un discurso enfatizando puntos de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump sobre política económica, apenas unas horas antes de su reunión programada, reflejando el enfoque más diplomático de la destacada demócrata hacia el presidente mientras su partido intensifica sus ataques contra él.

Enmarcado por Whitmer como un "plan para el éxito", su extenso discurso "Construir, Estados Unidos, Construir" pedía una cooperación bipartidista para impulsar la manufactura estadounidense. Aunque ofreció una crítica suave al presidente, también subrayó prioridades compartidas.

"Entiendo la motivación detrás de los aranceles, y puedo decirles, aquí es donde el presidente Trump y yo estamos de acuerdo. Necesitamos fabricar más cosas en Estados Unidos", afirmó Whitmer y añadió: "No estoy en contra de los aranceles de manera absoluta, pero es una herramienta contundente. No se puede simplemente sacar el martillo de los aranceles para golpear cada problema sin un objetivo final claramente definido".

El discurso, que estaba previsto para la semana pasada pero tuvo que ser reprogramado debido a severas tormentas de hielo en el norte de Michigan, se produjo antes de su segunda reunión cara a cara con Trump en menos de un mes, además de una cena en la Casa Blanca donde se sentó junto a él.

La reunión del miércoles se produce luego del anuncio de Trump de nuevos aranceles que se espera afecten desproporcionadamente a Michigan, cuya economía está estrechamente ligada a una industria automotriz dependiente del comercio con Canadá, México y otros países. Añadió que también se reuniría con miembros del gabinete de Trump y planeaba discutir el impacto de los aranceles.

Whitmer, quien fue una de las críticas más vocales de Trump durante su primer mandato y la campaña del año pasado, ha adoptado un tono más mesurado hacia el presidente desde su reelección, pronunciando múltiples discursos en los que ha llamado a encontrar "terreno común".

"Si no estás en la mesa, estás en el menú", expresó Whitmer durante una discusión después de su discurso. "Mi juramento al pueblo de Michigan es seguir presentándome, incluso cuando signifique que me van a dar una paliza".

El enfoque de Whitmer contrasta marcadamente con el de otros gobernadores demócratas de alto perfil, muchos de los cuales, al igual que ella, son vistos como posibles contendientes para la nominación presidencial del partido en 2028.

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, respondió directamente al discurso de Whitmer el miércoles, diciendo que el "martillo de los aranceles" al que se refirió Whitmer "termina golpeando tu propia mano en lugar del clavo".

"Los aranceles son malos de por sí porque conducen a precios más altos y destruyen la manufactura estadounidense", comentó Polis en las redes sociales.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha permanecido como una voz líder de oposición a nivel estatal contra Trump, criticando duramente los nuevos aranceles esta semana. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, apeló directamente a socios internacionales, instándolos a no tomar medidas de represalia contra su estado y declarando: "California no es Washington D.C.".

Whitmer enfrenta un panorama político más desafiante que Pritzker o Newsom, con una legislatura estatal dividida y un estado que votó por Trump en dos de las últimas tres elecciones. Pero incluso el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador demócrata de un estado que votó por Trump en 2024, ha adoptado un enfoque más crítico hacia Trump, diciendo a los periodistas el martes que Trump "busca perjudicar a nuestros agricultores" con los aranceles.

El equilibrio de Whitmer se vio en su discurso del miércoles y en la conversación posterior con la ex presentadora de Fox News, Gretchen Carlson. Estuvo de acuerdo con Trump en la necesidad de construir más en Estados Unidos, pero dejó claro que no está de acuerdo con su enfoque sobre los aranceles, enfatizando que tal cambio "no ocurre de la noche a la mañana".

"No hay atajos aquí. La reindustrialización estratégica debe ser un proyecto bipartidista que abarque múltiples administraciones presidenciales", dijo Whitmer en su discurso. "Necesitamos ser estratégicos sobre los aranceles en la tecnología que realmente queremos fabricar en Estados Unidos".

Whitmer, quien tiene menos de dos años en el cargo debido a los límites de mandato, ha pasado gran parte de este año viajando fuera de Michigan en viajes de comercio internacional y visitas a Washington D.C., y otros estados, después de un 2024 en el que dedicó considerable tiempo a hacer campaña para otros demócratas.

A pesar de esto, reiteró el miércoles que no está señalando una candidatura presidencial en 2028, aunque su discurso probablemente no acallará las especulaciones.

"Este año y en los años venideros, sin importar quién esté en la Casa Blanca, necesitamos apostar por los trabajadores estadounidenses. Necesitamos traer de vuelta a casa a los fabricantes de chips. Dominemos los mares, los cielos y las carreteras. Innovemos y construyamos", concluyó Whitmer.

