Gobernantes analizan cómo sancionar a Rusia por Ucrania

BRUSELAS (AP) — Impactados por la orden del presidente ruso Vladimir Putin de desplegar tropas en las regiones separatistas del este de Ucrania, los gobernantes de todo el mundo se esforzaban el martes por adoptar una respuesta lo más contundente posible, con la esperanza de evitar una guerra declarada en Europa.

Alemania dio el primer paso importante al detener el proceso de certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2, una transacción rentable largamente deseada por Moscú, pero que según Estados Unidos profundiza la dependencia europea del hidrocarburo ruso.

El resto de la Unión Europea puso algunas de sus cartas sobre la mesa al anunciar sanciones a funcionarios rusos, bancos que financian las fuerzas armadas rusas y limitar el acceso de Moscú a los mercados financieros y de capitales europeos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el martes que Gran Bretaña estaba imponiendo sanciones a cinco bancos y tres oligarcas en Rusia —ya sancionados por Estados Unidos— por los últimos pasos militares rusos en Ucrania. Johnson precisó a los legisladores que las sanciones afectarían a Rossiya Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank.

Estados Unidos también se estaba acercando a la aplicación de más sanciones, y la Casa Blanca calificó el despliegue de tropas rusas como una “invasión”, una línea roja que el presidente Joe Biden había dicho que resultaría en fuertes sanciones norteamericanas contra Moscú.

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió en que, si Putin se adentra más en Ucrania, Occidente se movería al unísono. “Si Rusia decide una vez más usar la fuerza contra Ucrania, habrá sanciones aún más fuertes, incluso un precio más alto a pagar”, advirtió.

Occidente destacó que los avances audaces de Putin en Ucrania violan innumerables acuerdos internacionales y que, al fracasar las palabras de la diplomacia, ha llegado la hora de pasar a la acción.

Las potencias occidentales han resuelto desde hace tiempo que el destino de Ucrania no merece un enfrentamiento militar directo con Rusia y la posibilidad de una guerra mundial, por lo que las sanciones eran la única y limitada opción para concretar su furia.

“No hay límites a lo bajo que están dispuestos a caer, no hay mentiras demasiado descaradas, no hay líneas rojas que no estén dispuestos a cruzar”, afirmó la primera ministra lituana Ingrida Simonyte al resumir el disgusto que se siente en América del Norte, Europa y las democracias fronterizas con Rusia como Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, Putin siguió confundiendo al mundo con una estrategia que no dejaba en claro los alcances de una invasión, algo que provocaría la aplicación de las sanciones más graves.

Rusia aseguró que estaba enviando “fuerzas de paz” al este de Ucrania, pero el comisionado de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, enfatizó que “tropas” rusas se encontraban en territorio soberano ucraniano.

“Yo no diría que es una invasión en toda regla, pero hay tropas rusas en tierra ucraniana”, admitió Borrell.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, no se anduvo con rodeos. “Rusia ya ha invadido Ucrania. Lo hicieron en 2014, ocuparon ilegalmente Crimea y Donbás. Esta es una nueva invasión de su territorio soberano”, añadió Wallace.

Cualquiera que sea la descripción, los últimos acontecimientos fueron suficientes para obligar al bloque de 27 naciones a entrar en modo de alerta máxima, y los ministros de Relaciones Exteriores de la UE estaban por decidir el martes más tarde qué tan profundo sería un primer lote de sanciones.

Es probable que no llegue al paquete “masivo” con el que amenazaron la UE y Washington ante una invasión militar total en el territorio nacional que Kiev aún controla. “La forma en que respondamos nos definirá para las generaciones venideras”, aseguró Simonyte.