Gobierno adoptará las medidas legales “necesarias” para “paralizar” comportamientos anticonstitucionales tras Jumilla

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno adoptará las medidas legales "necesarias" para "paralizar cualquier comportamiento anticonstitucional contrario a los valores europeos y que discrimine a la población por sus ideas, por su credo, por su condición sexual o por su sexo", tras lo sucedido en Jumilla (Murcia).

"No tengan ustedes ninguna duda que el Gobierno de España actuará para paralizar cualquier comportamiento anticonstitucional contrario a los valores europeos y que discrimine a la población por sus ideas, por su credo, por su condición sexual o por su sexo", ha asegurado este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en Almería tras la visita a las obras del Viaducto de los Feos.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntado en rueda de prensa en Almería sobre el requerimiento del Ejecutivo al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones.

Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado.

En este sentido, Bolaños, preguntado sobre si el Gobierno se plantea emprender una vía judicial en caso de que el consistorio no dé "marcha atrás", ha indicado que no va a "adelantar acontecimientos".

Así, ha añadido que, a la vista de la respuesta que dé el Ayuntamiento de Jumilla al requerimiento, el Gobierno de España adoptará "las medidas legales y las acciones legales que sean necesarias".

"Desde luego, los ciudadanos de nuestro país pueden estar seguros de que el Gobierno de España no va a permitir ninguna discriminación de nadie y no va a permitir que se vulnere la Constitución y un derecho fundamental de manera tan abierta como lo ha hecho o lo intenta hacer el Ayuntamiento de Jumilla", ha asegurado.

Igualmente, ha acusado a Vox de intentar "discriminar" a las personas por "distintos motivos", como ha dicho que es el religioso, la orientación sexual, por ser mujer o "simplemente por no pensar como ellos o ser de izquierdas".

"Esto no es noticia pero sí es muy lamentable que un partido de ultraderecha intente fracturar la convivencia y la sociedad en nuestro país", ha señalado.

En cuanto al PP, Bolaños ha dicho que es "muy lamentable" que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sea "protagonista" y "cooperador necesario" en el "comportamiento excluyente, discriminatorio" de Vox en Jumilla.

Nosotros desearíamos que el Partido Popular fuera una derecha europea, una derecha moderada, una derecha europeísta, una derecha que actuará conforme a los valores europeos y conforme a la Constitución, pero episodios como el de Jumilla nos hacen pensar que no lo es, que va de la mano de Vox para discriminar a personas en nuestro país, que vulnera la Constitución, que va contra los valores europeos", ha apuntado.

Finalmente, ha recalcado que el Gobierno "actuará para paralizar cualquier comportamiento anticonstitucional contrario a los valores europeos y que discrimine a la población por sus ideas, por su credo, por su condición sexual o por su sexo".