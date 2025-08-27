Gobierno alemán aprueba un proyecto de ley que introduciría el servicio militar voluntario

BERLÍN, 27 ago (Reuters) -

El gabinete federal de Alemania aprobó el miércoles un proyecto de ley que introduciría en primer lugar un servicio militar voluntario y podría dar lugar al alistamiento obligatorio si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento, según informó el Gobierno en un comunicado.

El Ministerio de Defensa espera que el plan voluntario de seis meses ayude a duplicar el número de reservistas formados, que actualmente ronda los 100.000, y que algunos de los voluntarios hagan carrera en el servicio activo.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, quiere aumentar el número de soldados en servicio de 180.000 a 260.000 a principios de la década de 2030 para cumplir los nuevos objetivos de fuerzas de la OTAN y reforzar sus defensas, como parte de un aumento previsto del gasto militar. (Información de Markus Wacket, Andreas Rinke y Sarah Marsh, edición de Miranda Murray, edición en español de Jorge Ollero Castela)