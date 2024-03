BERLÍN (AP) — El gobierno alemán rechazó rotundamente el lunes las acusaciones de que la filtración por parte de Rusia de una conversación de funcionarios militares de alto rango de Alemania era un indicio de que Berlín se preparaba para una guerra contra Rusia.

Al mismo tiempo, el gobierno trató de contener las repercusiones internas de la filtración y prometió una rápida investigación sobre cómo era posible que una conversación de altos cargos militares alemanes pudiera ser interceptada y publicada.

“Está absolutamente claro que tales afirmaciones de que esta conversación demostraría que Alemania está preparando una guerra contra Rusia es una propaganda rusa absurdamente infame”, dijo un portavoz del canciller alemán Olaf Scholz a los medios en Berlín.

El vocero del gobierno alemán Wolfgang Buechner señaló que la filtración forma parte de la “guerra informativa” de Rusia contra Occidente y que el objetivo era crear discordia dentro de Alemania.

En la grabación de 38 minutos se escucha a oficiales militares hablando en alemán sobre cómo Kiev podría utilizar misiles Taurus de largo alcance contra las fuerzas invasoras rusas. Aunque las autoridades alemanas no han cuestionado la autenticidad de la grabación, Scholz dijo hace una semana que la entrega de ese tipo de armas a Ucrania no está dentro de las opciones, y que no quiere que Alemania se vea arrastrado a una guerra.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso amenazó el lunes a Alemania con “graves consecuencias” en relación con la filtración, aunque no dio más detalles.

“Si no se hace nada y el pueblo alemán no pone fin a esta situación, habrá consecuencias nefastas, en primer lugar para la propia Alemania”, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova.

Las relaciones entre ambos países no han dejado de deteriorarse desde que Rusia invadió Ucrania hace dos años.

Margarita Simonyan, editora jefe del canal de televisión financiado por el Estado ruso RT, publicó la filtración de audio en las redes sociales el viernes, el mismo día en que el fallecido político opositor Alexei Navalny recibía sepultura tras su muerte ocurrida hace dos semanas en una colonia penal del Ártico, y de la cual aún no se ha proporcionado una causa. Además, la noticia salió a la luz pocas semanas antes de las elecciones presidenciales rusas.

En la conversación se escucha a cuatro oficiales, entre ellos el responsable de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, comentando posibles despliegues de Taurus antes de una reunión con el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, de acuerdo con la agencia de noticias dpa.

Los oficiales dicen posteriormente que una entrega rápida y anticipada de los misiles de crucero de largo alcance Taurus sólo será posible con la participación de soldados alemanes —y que instruir a soldados ucranianos para que desplieguen los Taurus por su cuenta sería posible, pero tomaría meses.

La grabación también indica que el gobierno alemán aún no ha dado luz verde a la entrega de los misiles de crucero que ha pedido Ucrania, señaló dpa.

Ha habido un debate en Alemania sobre si proporcionar los misiles a Ucrania, en un momento en que Kiev sufre reveses en el campo de batalla y la ayuda militar estadounidense se ve bloqueada en el Congreso. Alemania es ahora el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, después de Estados Unidos, y está aumentando su apoyo este año.

La insistencia de Scholz la semana pasada en no dar misiles Taurus a Ucrania llegó después de meses de dudas en Alemania ante las peticiones ucranianas de Taurus, que tienen un alcance de hasta 500 kilómetros (310 millas) y en teoría podrían utilizarse contra objetivos en el corazón del territorio ruso.

El lunes, el canciller reiteró su postura durante una visita a una escuela de Sindelfingen, en el suroeste de Alemania.

“Soy el canciller y es por eso que es válido”, comentó respecto a su rechazo de entregar misiles Taurus, reportó dpa.

También el lunes, el embajador de Alemania visitó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en Moscú. Aunque los medios de comunicación rusos informaron que el embajador Alexander Graf Lambsdorff había sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno alemán informó que su visita se había planeado mucho antes que se publicara el audio.

El Ministerio de Defensa alemán trató de restar importancia a la conversación de los oficiales en la filtración, señalando que se trataba simplemente de un “intercambio de ideas” antes de una reunión con el ministro de Defensa.

El Ministerio afirmó que investiga cómo era posible que una conversación de altos mandos militares alemanes pudiera ser interceptada y filtrada por los rusos. Prometió informar de sus conclusiones. Varios medios de comunicación alemanes han informado de que los oficiales estaban en una reunión de WebEx cuando fueron grabados.

Buechner, portavoz del canciller, dijo que el gobierno alemán también estudiará cómo “podemos contrarrestar mejor la desinformación selectiva, especialmente la procedente de Rusia”.

El Kremlin indicó el lunes que esperaba con impaciencia los resultados de la pesquisa del gobierno alemán.

“El señor Scholz dijo que se llevará a cabo una investigación rápida, completa y eficaz. Esperamos poder conocer el resultado de esa investigación”, declaró el portavoz Dmitry Peskov.

Katie Marie Davies informó en Manchester, Reino Unido.