Gobierno aprobará el próximo martes el real decreto de creación de universidades en España
El Gobierno aprobará el próximo martes el real decreto de creación de universidades en España
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades por el cual se "reforzará la exigencia de calidad" para todas las universidades y servicios "mejorarán los mecanismos de supervisión y control", según ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
"El próximo martes en Consejo de Ministros vamos a aprobar el Real Decreto por el cual reforzaremos la exigencia de calidad para todas las universidades, que mejorará mecanismos de supervisión y de control", ha avanzado Diana Morant este miércoles, durante la Jornada 'Potenciando el Talento', organizada por Europa Press, y celebrada en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid.
La ministra de Ciencia ha explicado que con este real decreto aseguran que "todas" las universidades, tanto públicas como privadas, "cumplan con una función esencial: ofrecer una docencia solvente, sostener una investigación de calidad y prestar un servicio a la sociedad".
La ministra ha expresado su agradecimiento a todas las universidades públicas y privadas que "han mostrado su apoyo" al real decreto y con las que han trabajado el texto, así como a los estudiantes.
Otras noticias de Universidades
- 1
Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española
- 2
Carlos Pagni, doctor Honoris Causa: “La Universidad mantiene viva la llama del espíritu crítico”
- 3
Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad
- 4
Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior