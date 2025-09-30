LA NACION

Gobierno aprueba este martes tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal

El Gobierno aprueba este martes tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal. Según han confirmado fuentes ministeriales a Europa Press, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la violencia vicaria que definirá esta forma de violencia de género. También reconocerá a las víctimas. La norma está impulsada por el Ministerio de Igualdad, que este mismo otoño presentará también otras dos leyes, una contra la trata y otra para abolir la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya anunció en la Comisión de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso, la necesidad de definir la violencia vicaria: "Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género", aseguró.

