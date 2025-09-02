Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica y niega que suponga "ningún agravio" a Cataluña
El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica y niega que suponga “ningún agravio” a Cataluña
- 1 minuto de lectura'
Madrid, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado absorba un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que según el Gobierno no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio".
Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dicho que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas aunque no tengan deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Montero ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6600 y 6700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.
