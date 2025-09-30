Gobierno aprueba la tramitación urgente del registro horario para acortar a la mitad los plazos

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto de registro de jornada, según ha informado el Ministerio de Trabajo, que ha señalado que la tramitación por vía de urgencia implicará una reducción a la mitad de los plazos previstos y no requerirá el trámite de consulta pública.

El nuevo registro de jornada que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo será digital y accesible en remoto a cada trabajador de modo automático, a los representantes sindicales y a la Inspección de Trabajo.

"Esta medida tiene como objetivo garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital", ha subrayado el Ministerio.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado, en una valoración remitida a la prensa que, con este nuevo reglamento del registro horario, se empieza a recuperar lo "más valioso" para los trabajadores: su tiempo.

"Paso a paso, hasta que cada minuto trabajado se pague y cada minuto de vida vuelva a ser vuestro", ha añadido la ministra.

Díaz ha recordado que la reforma del registro horario es una "pieza esencial" de la ley de reducción de la jornada laboral que "las tres derechas tumbaron en el Congreso de los Diputados", norma que ha garantizado que acabará por salir adelante.

La ministra ha explicado que en España se hacen más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana.

"Esos son menos ratos con vuestros hijos e hijas, con amigos, menos descanso, menos salud, más malestar. Es dinero y tiempo que es vuestro, que os pertenece", ha subrayado Díaz.

EN EL REGISTRO HORARIO

La vicepresidenta ha señalado que el nuevo reglamento del registro introducirá cinco cambios "clave".

Así, será "digital y objetivo", por lo que "se acabarán los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida el jefe".

Además, ha indicado Díaz, el registro será verificable en tiempo real, serán los trabajadores los que realicen los apuntes, y se registrarán todos los tipos de jornada (ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial).

"Así sabremos si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos", ha declarado la ministra.

Asimismo, en el nuevo registro no se podrán modificar los apuntes realizados sin el consentimiento de los trabajadores.

"Se acabó que una empresa pueda alterar los datos a su antojo", ha proclamado la ministra.

El nuevo reglamento permitirá también que cada trabajador tenga acceso inmediato a su propio registro, de forma que podrá comprobarlo en cada momento, al tiempo que se permitirá también el acceso a los representantes sindicales.

En definitiva, cuanto más transparente, más ojos para vigilar que nadie se salte la ley", ha señalado Díaz, que ha añadido que la Inspección de Trabajo tendrá acceso en remoto al registro en todo momento, permanentemente. "Con un solo click podrá saber si se cumplen las jornadas y si cada hora extra está pagada o descansada y si no es así, la Inspección multará a la empresa", ha remarcado la ministra. "Cuando las tres derechas tumbaron la ley para reducir la jornada laboral dijimos que no nos iban a frenar. Podrán retrasar la reducción de la jornada pero no podrán detenerla, porque detrás de cada hora que defendemos hay una vida, una familia, un trabajador, una trabajadora, hay un derecho", ha apuntado Díaz. La ministra ha afirmado además que ha visto estos días "muy preocupados" al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y a la CEOE por la intención de Trabajo de abordar el control horario. "Nos han acusado de cosas muy graves", ha declarado Díaz, que siempre ha dicho que lo más preocupaba a la patronal del proyecto de reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales no era la rebaja de la jornada en sí, sino la reforma del registro horario.