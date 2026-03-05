Gobierno argentino anuncia reactivación de obras hidroeléctricas en sur del país

BUENOS AIRES, 5 mar (Reuters) - El ministro de Economía de Argentina, ‌Luis "Toto" Caputo, ‌anunció ⁠el jueves la reactivación de obras hidroeléctricas en represas de la provincia ​sureña de ⁠Santa ⁠Cruz, que estaban detenidas desde 2023.

"Acordamos el ​reinicio de las obras de las ‌represas de Santa Cruz, que llevaban ​años de ​suspensión por incumplimientos contractuales", dijo Caputo en su cuenta de X.

"Con esta decisión, regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de represa Cepernic, ​que podría finalizarse en el año 2030 y aportar ⁠1.860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz ‌energética nacional", agregó.

El diario local La Nación informó que la obra en las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz se financiará con un crédito de 150 millones de dólares ‌otorgado por el gobierno chino a través del China ⁠Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank ‌of China (ICBC) y Bank of ⁠China.

El pedido de desembolso ⁠de 150 millones de dólares para La Barrancosa-Jorge Cepernic se había realizado a finales de diciembre, de los cuales ahora ingresaron al ‌país 136 millones de ​dólares, indicó el periódico.

Reuters no obtuvo respuesta a un pedido de información a la Secretaría de Energía.

(Reporte de ‌Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)