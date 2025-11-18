Gobierno argentino dice recorta impuestos a exportaciones de petróleo convencional

BUENOS AIRES, 18 nov (Reuters) - El Gobierno argentino dijo el martes que quitará las retenciones al petróleo convencional de la provincia sureña de Chubut para fomentar el desarrollo del sector y que la medida podría extenderse a otras provincias del país.

"Para fomentar el desarrollo del sector y generar previsibilidad, el Gobierno Nacional modifica el esquema de derechos de exportación del crudo convencional", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Argentina exportó en septiembre US$967 millones entre combustibles y energía, y registró un superávit en la balanza comercial energética por US$776 millones, según datos oficiales.

En los primeros nueve meses, el superávit comercial del sector alcanzó los US$5.368 millones, levemente por debajo de los US$5.668 millones registrados en todo el 2024. (Reporte de Lucila Sigal y Eliana Raszewski)