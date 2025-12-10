Gobierno argentino impulsa el presupuesto de 2026 en un Congreso más favorable a Milei

BUENOS AIRES (AP) — Con una nueva conformación favorable al presidente Javier Milei, el Congreso argentino arrancó el miércoles el período de sesiones extraordinarias poniendo el foco en el presupuesto de 2026, el primero que sería aprobado durante la gestión que el dirigente ultraliberal comenzó hace dos años.

En medio de las negociaciones para la integración de las distintas comisiones, el período extraordinario se inauguró con el inicio oficial de los mandatos de los nuevos legisladores surgidos de las elecciones de mitad de mandato del 26 de octubre, en las que los argentinos respaldaron la gestión del mandatario de extrema derecha que asumió en diciembre de 2023.

Con 95 diputados, el gobierno logró alcanzar la primera minoría de la cámara baja de 257 miembros, mientras que amplió de 7 a 20 los integrantes de la bancada oficialista de LA LIBERTAD AVANZA (LLA) en el Senado.

En principio, el período de extraordinarias se extenderá hasta el 30 de diciembre, pero podrá volver a convocarse previo a la apertura del período ordinario el 1 de marzo.

El gobierno aspira a lograr antes de fin de año la aprobación de su primer presupuesto, un instrumento con el que no contó en sus dos primeros años de mandato, ya que Milei gestionó con una prórroga del de 2023, de la anterior gestión del peronista Alberto Fernández (1999-2001), lo que le permitió manejar partidas de forma discrecional.

Al presentar en septiembre el proyecto de presupuesto, Milei ratificó su plan de ajuste aunque anunció relativos aumentos de las partidas para jubilados, discapacitados y los sectores de la salud y la educación, golpeados por su plan de la motosierra.

El texto prevé un aumento del Producto Interno Bruto de 5%, una inflación de 10,1% y un dólar a US$1.423 por unidad a diciembre de 2026 (casi la misma cotización actual); en tanto, proyecta un incremento de 10,6% de las exportaciones y de 11% de las importaciones.

El oficialismo demoró el inicio del tratamiento de la llamada ley de leyes hasta el miércoles, para aprovechar su mayor fortaleza al asumir los legisladores electos y definirse la nueva composición de las comisiones claves.

El gobierno pretende obtener la semana próxima la aprobación del dictamen para tratarlo en el pleno de la cámara baja, donde necesita sumar al menos 34 voluntades a su bloque de 95 diputados.

Mientras la prioridad es el presupuesto, parece difícil que den los tiempos para avanzar antes del 30 de diciembre en otros proyectos como el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Además, el gobierno se propone tratar la Ley de Modernización Laboral, la reforma del código penal y cambios al régimen de preservación de glaciares y del ambiente periglacial, cuyos textos aún no fueron enviados al Parlamento.

La influyente dirigente Patricia Bullrich, quien dejó el ministerio de Seguridad para ponerse al frente del bloque libertario en el Senado, quiere apurar los trámites para poder tratar la iniciativa de reforma laboral en el pleno la semana próxima. Es una batalla que no le es ajena, dado que ya había impulsado una flexibilización laboral cuando era ministra de Trabajo del gobierno conservador de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Es improbable que lo logre con un texto aún en negociación y resistido por el peronismo —la primera fuerza opositora—sindicatos y centrales obreras. Los ejes de la reforma laboral son reducir las indemnizaciones por despido y los aportes patronales, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las negociaciones salariales, entre otros puntos.